«Динамо» объявило об уходе семи игроков

Семь футболистов покинули «Динамо» в связи с истечением срока контрактов.
Ушли из московского клуба Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Оскар Хильмарк, Кирилл Панченко, Владимир Рыков, Жоаозиньо и Антон Соснин.
«Мы благодарим каждого из игроков за самоотдачу, честное и ответственное отношение к делу, которые они всегда демонстрировали в период выступлений за наш клуб.
Желаем футболистам дальнейших успехов в карьере, отсутствия травм и новых достижений», – говорится в заявлении «Динамо».
- Команда финишировала в РПЛ на шестом месте.
- В следующем сезоне динамовцы сыграют в Лиге Европы.
Источник: Официальный сайт «Динамо»