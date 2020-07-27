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«Динамо» объявило об уходе семи игроков

27 июля 2020, 10:19
22

Семь футболистов покинули «Динамо» в связи с истечением срока контрактов.

Ушли из московского клуба Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Оскар Хильмарк, Кирилл Панченко, Владимир Рыков, Жоаозиньо и Антон Соснин.

«Мы благодарим каждого из игроков за самоотдачу, честное и ответственное отношение к делу, которые они всегда демонстрировали в период выступлений за наш клуб.

Желаем футболистам дальнейших успехов в карьере, отсутствия травм и новых достижений», – говорится в заявлении «Динамо».

  • Команда финишировала в РПЛ на шестом месте.
  • В следующем сезоне динамовцы сыграют в Лиге Европы.

Источник: Официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Соснин Антон Юсупов Артур Панченко Кирилл Рыков Владимир Жоаозиньо Нойштедтер Роман Хильемарк Оскар
Комментарии (22)
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oyabun
1595835142
Ух ты! Серьезно взялись видимо за перестройку команды. Удачи!
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яцык
1595837303
если чесно из всех жаль только рыкова.помог бы в л.е
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vsespartak01
1595838329
видать денежки появились!ну динамики с богом в ле!!
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AHTUNGBOL
1595839671
Как они собираются играть, в ЛЕ??? Ну купят они других игроков, а сыграться ещё надо, да и есть вероятность, что новички не заиграют...
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Skull_Boy
1595840871
Жоазиньо конечно зря отпустили, а остальных реально надо было еще слать сезон назад
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impergyassobia
1595843298
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portero
1595846437
Только результат покажет, остальное суета... Динамо последних лет , много обещаний и людей пришедших заработать, а не команду поднимать.
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FanatSerj
1595848888
хорошая чистка, а то на фото в раздевалке все не помещаются, реально два состава ))) Когда с Краснодаром вышел Каборе аж прифигел, думал его уже "закопали" давно. Панчу чисто по человечески жалко, но ему давали огромное количество шансов, но что то в нем надломилось после порванных крестов, может что то давило, надо ему перезагрузиться в другом клубе. Жоазиньо - это как старый бык, борозды не портил, но и звёзд с неба не хватал, но пахал исправно и получше многих оставшихся. Юсупов - ну не судьба этому "Джон Сноу" второй раз воскреснуть, в Зените он все же умер, даже Ростов его не шибко оживил. Отдельно стоит упомянуть молодых Карапузова и Школик'а сыграли в тех матчах где выходили лучше Филиппа, надо пацанов качать и подпускать к футболу, да не засыпать баблом как Кокошу и Смолова. Насчет Новикова - что то видится, что его сольют быстро, это видно было по игре с Оренбургом, когда команда должна была поиграть на тренера, а из всего состава бегали только этих два молодых.
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Маленький
1595850176
Платили за трансферы и подписные бонусы свободным агентам, а теперь всех бесплатно отдают. Ничего не меняется
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zigbert
1595876972
Жоаозиньо, Рыкова и Панченко можно было бы оставить.
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