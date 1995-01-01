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    «Динамо» объявило об уходе семи игроков

    Семь футболистов покинули «Динамо» в связи с истечением срока контрактов.

    Ушли из московского клуба Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Оскар Хильмарк, Кирилл Панченко, Владимир Рыков, Жоаозиньо и Антон Соснин.

    «Мы благодарим каждого из игроков за самоотдачу, честное и ответственное отношение к делу, которые они всегда демонстрировали в период выступлений за наш клуб.

    Желаем футболистам дальнейших успехов в карьере, отсутствия травм и новых достижений», – говорится в заявлении «Динамо».

    • Команда финишировала в РПЛ на шестом месте.
    • В следующем сезоне динамовцы сыграют в Лиге Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 10:19
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1568

      vsespartak01 5 минут назад

      видать денежки появились!ну динамики с богом в ле!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      яцык 22 минуты назад

      если чесно из всех жаль только рыкова.помог бы в л.е

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15849

      bset 41 минуту назад

      Вот это усиление под ЛЕ)

      1
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      Рейтинг: +23205

      oyabun 58 минут назад

      Ух ты! Серьезно взялись видимо за перестройку команды. Удачи!

      5
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