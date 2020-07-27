«Динамо» объявило об уходе семи игроков

Семь футболистов покинули «Динамо» в связи с истечением срока контрактов.

Ушли из московского клуба Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Оскар Хильмарк, Кирилл Панченко, Владимир Рыков, Жоаозиньо и Антон Соснин.

«Мы благодарим каждого из игроков за самоотдачу, честное и ответственное отношение к делу, которые они всегда демонстрировали в период выступлений за наш клуб.

Желаем футболистам дальнейших успехов в карьере, отсутствия травм и новых достижений», – говорится в заявлении «Динамо».