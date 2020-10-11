Черчесов – об уходе Нойштедтера из «Динамо»: «Я расстроился. Его форма позволяла снова стучаться в сборную»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался относительно непродления контракта защитника Романа Нойштедтера с «Динамо».
«Естественно, я расстроился. Он только-только набрал физическую форму. Мы его всегда рассматривали центральным защитником. Та форма, которая у него была, ему опять позволяла бы стучаться в сборную», – сказал Черчесов.
- «Динамо» объявило об уходе игрока в июле.
- В сборную России он вызывается с 2016 года.
- На октябрьские матчи Лиги наций Нойштедтер вызван не был.
Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна