Черчесов – об уходе Нойштедтера из «Динамо»: «Я расстроился. Его форма позволяла снова стучаться в сборную»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался относительно непродления контракта защитника Романа Нойштедтера с «Динамо».

«Естественно, я расстроился. Он только-только набрал физическую форму. Мы его всегда рассматривали центральным защитником. Та форма, которая у него была, ему опять позволяла бы стучаться в сборную», – сказал Черчесов.