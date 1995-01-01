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    Черчесов – об уходе Нойштедтера из «Динамо»: «Я расстроился. Его форма позволяла снова стучаться в сборную»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался относительно непродления контракта защитника Романа Нойштедтера с «Динамо».

    «Естественно, я расстроился. Он только-только набрал физическую форму. Мы его всегда рассматривали центральным защитником. Та форма, которая у него была, емц опять позволяла бы стучаться в сборную», – сказал Черчесов.

    • «Динамо» объявило об уходе игрока в июле.
    • В сборную России он вызывается с 2016 года.
    • На октябрьские матчи Лиги наций Нойштедтер вызван не был.

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    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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