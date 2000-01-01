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Ясмин Латовлевич
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Ясмин Латовлевич
#14 | Защитник
Имя
Ясмин
Фамилия
Латовлевич
Состав
Без клуба
Родной город
Молдова-Ноуэ
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
11 мая 1986 (36 лет)
Рост
176
Вес
74
Стоимость:
€ 300
тыс
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Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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