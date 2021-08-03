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ЧФР Клуж - Янг Бойз
ЧФР Клуж - Янг Бойз: обзор матча 03 августа 2021
ЧФР Клуж
03.08.2021, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Янг Бойз
4'
К. Маня
90+3'
В. Сьерро
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ЧФР Клуж - Янг Бойз
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
В. Сьерро
Пас отдал
М. Эбишер
Желтая карточка
Ч. Деяк
90'
+2
Замена
В. Костаке
️️️️
Р. Мар Сигурйонссон
85'
84'
Замена
В. Сьерро
️️️️
К. Мартинс
71'
Замена
Ж. Лефор
️️️️
У. Гарсия
71'
Замена
М. Шпильманн
️️️️
М. Нгамале
Замена
Г. Дебелюх
️️️️
Б. Омрани
62'
56'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
М. Камара
56'
Замена
С. Лаупер
️️️️
К. Фасснахт
Желтая карточка
М. Сушич
45'
+4
Замена
А. Паун-Александру
️️️️
Д. Алибек
22'
ГОЛ! 1:0!
К. Маня
Пас отдал
Ч. Деяк
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
75
Майк Сестор
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
5
Рашид Бухенна
ЦФ
5
Хонатан Родригес
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
29
Биллел Омрани
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
28
Овидиу Хобан
ЦП
67
Кэтэлин Иту
ЦП
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
3
Даниэль Граовац
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
10
Клаудиу Петрила
ЦФ
27
Гессума Фофана
ЦФ
20
Валентин Костаке
ЦФ
Янг Бойз
61
Леандро Збинден
ВР
91
Гийом Февр
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
10
Миралем Сулеймани
ЛП
4
Венсан Сьерро
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
3-2-4
1
Арлаускис
23
Маня
45
Камора
16
Сушич
16
Мар Сигурйонссон
10
Деяк
5
Бухенна
29
Омрани
7
Алибек
5
Родригес
4-1-2-1-2
16
фон Бальмус
30
Хефти
5
Камара
15
Зесигер
25
Гарсия
35
Мартинс
16
Фасснахт
20
Эбишер
13
Нгамале
9
Джордан
12
Элиа
7
Алибек
10
Паун-Александру
10
Паун-Александру
7
Алибек
29
Омрани
27
Дебелюх
27
Дебелюх
29
Омрани
16
Мар Сигурйонссон
20
Костаке
20
Костаке
16
Мар Сигурйонссон
25
Гарсия
21
Лефор
21
Лефор
25
Гарсия
13
Нгамале
7
Шпильманн
7
Шпильманн
13
Нгамале
35
Мартинс
4
Сьерро
4
Сьерро
35
Мартинс
16
Фасснахт
30
Лаупер
30
Лаупер
16
Фасснахт
5
Камара
32
Ридер
32
Ридер
5
Камара
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Янг Бойз
34
Кристиан Балградян
ВР
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
28
Овидиу Хобан
ЦП
67
Кэтэлин Иту
ЦП
3
Даниэль Граовац
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
10
Клаудиу Петрила
ЦФ
27
Гессума Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
9
Вилфрид Канга
ЦФ
61
Леандро Збинден
ВР
91
Гийом Февр
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
34
Кристиан Балградян
ВР
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
28
Овидиу Хобан
ЦП
67
Кэтэлин Иту
ЦП
3
Даниэль Граовац
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
10
Клаудиу Петрила
ЦФ
27
Гессума Фофана
ЦФ
Остались в запасе
9
Вилфрид Канга
ЦФ
61
Леандро Збинден
ВР
91
Гийом Февр
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча ЧФР Клуж - Янг Бойз
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Константин Рэдулеску
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