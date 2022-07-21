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    Эдвард Йордэнеску

    Тренер
    Имя Эдвард
    Фамилия Йордэнеску
    Гражданство Румыния
    Дата рождения 16 июня 1978
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ЧФР Клуж 2 1 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.07.2022 ЧФР Клуж 3 : 0 Интер
    27.07.2022 Интер 1 : 1 ЧФР Клуж
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