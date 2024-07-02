Тренер Румынии высказался о матче с Нидерландами на Евро-2024

Наставник Румынии Эдвард Йордэнеску поделился мнением по поводу предстоящей встречи с Нидерландами в рамках 1/8 финала Евро-2024.
«Надо быть готовым отдать все силы, если стремишься переписать историю. Все матчи трудные, а за выход в четвертьфинал – особенно. Голландцы будут фаворитами. У этой команды невероятные игроки, но у нас тоже есть сильные стороны», – заявил Йордэнеску.
- Румыния неожиданно заняла 1 место в своей группе, заработав в свой актив 4 очка.
- В 1-м туре континентального первенства румыны разгромно обыграли Украину (3:0). Во втором поединке коллектив Йордэнеску уступил Бельгии (0:2). А в заключительном туре румынская сборная разошлась миром со Словакией (1:1).
- Теперь румынам предстоит сразиться с сборной Нидерландов, которая с 4 очками заняла в своем квартете 3 место.
Источник: Официальный сайт УЕФА