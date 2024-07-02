Тренер Румынии высказался о матче с Нидерландами на Евро-2024

Наставник Румынии Эдвард Йордэнеску поделился мнением по поводу предстоящей встречи с Нидерландами в рамках 1/8 финала Евро-2024.

«Надо быть готовым отдать все силы, если стремишься переписать историю. Все матчи трудные, а за выход в четвертьфинал – особенно. Голландцы будут фаворитами. У этой команды невероятные игроки, но у нас тоже есть сильные стороны», – заявил Йордэнеску.