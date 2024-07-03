Тренер сборной Румынии высказался о вылете с Евро-2024

Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йордэнеску прокомментировал поражение от Нидерландов (0:3) в 1/8 финала Евро-2024.

«Завершилась прекрасная история, которая началась два года назад. Мы продолжили эту историю здесь, в Германии, вместе с болельщиками сборной.

Команда приложила большие усилия, и мы огорчены – хотели большего, но мы отдали все силы. Спасибо ребятам, болельщикам и румынам во всем мире, которые поддерживали нас.

Румынам нужно верить в себя, тогда они могут делать фантастические вещи. Им необходимо развивать новые поколения. Им нужно черпать вдохновение, глядя на этих футболистов, и использовать их в качестве образца для подражания, потому что они отдали все силы.

Это уроки, которые мы можем использовать. Эта связь между румынским народом и национальной командой может стать новым началом.

Мы пытались удивить Нидерланды, и я думаю, что мы преуспели в этом до 20-й минуты. Мы хотели разбить их давление, их связи. Мы создали первый большой момент в этой игре. Но они обладают высоким классом и сумели вывести нас из равновесия голом.

Все три гола Нидерландов стали результатом индивидуальных действий. Игроки топ-клубов умеют создавать моменты», – сказал Йордэнеску.