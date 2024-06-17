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    • Тренер сборной Румынии прокомментировал победу над Украиной

    Тренер сборной Румынии прокомментировал победу над Украиной

    Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йордэнеску подвел итоги выигранного матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 против Украины.

    «У нас есть время, чтобы насладиться этой незабываемой, исторической победой. Спасибо болельщикам за активную поддержку на протяжении всего матча.

    Но, прежде всего, давайте поздравим парней, потому что они поставили себя на службу команде. Соперник знал о нас все, как и мы о сборной Украины, но в целом мы очень хорошо действовали даже под прессингом.

    Конечно, я рад победе и тому, что мы не пропустили – это будет очень важно в дальнейшем», – сказал Йордэнеску.

    • Украинцы разгромно проиграли со счетом 0:3.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

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    Источник: Adevarul

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    Комментарии (1)
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    AtticusFinch
    1718647745
    Тренер сборной Румынии прокомментировал победу над Украиной - Я слышал как скандировали имя президента России! Мы воспряли духом я не мог проиграть бандеровским гнидам))
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