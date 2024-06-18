Автор победного мяча сборной Румынии назвал свой гол лучшим в карьере

Полузащитник сборной Румынии Николаэ Станчу подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Украиной (3:0).
«Лучший гол в карьере. Матчи за сборную – все для меня. Забить на Евро и победить в таком стиле... Просто невероятно. Но я знаю себя и своих товарищей по команде, поэтому скажу точно: мы не будем бурно праздновать эту победу. Сейчас мы думаем только о следующем матче», – сказал Станчу.
- Станчу забил первый гол своей команды на 29-й минуте. Также в этой встрече отличились Рэзван Марин и Денис Дрэгуш.
- Румыния в следующем матче встретится с Бельгией 22 июня.