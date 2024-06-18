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    • Автор победного мяча сборной Румынии назвал свой гол лучшим в карьере

    Автор победного мяча сборной Румынии назвал свой гол лучшим в карьере

    Полузащитник сборной Румынии Николаэ Станчу подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Украиной (3:0).

    «Лучший гол в карьере. Матчи за сборную – все для меня. Забить на Евро и победить в таком стиле... Просто невероятно. Но я знаю себя и своих товарищей по команде, поэтому скажу точно: мы не будем бурно праздновать эту победу. Сейчас мы думаем только о следующем матче», – сказал Станчу.

    • Станчу забил первый гол своей команды на 29-й минуте. Также в этой встрече отличились Рэзван Марин и Денис Дрэгуш.
    • Румыния в следующем матче встретится с Бельгией 22 июня.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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