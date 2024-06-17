Сборная Румынии обыграла Украину в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы, итоговый счет 3:0.

1-й тайм

В первом тайме Румыния смогла завладеть преимуществом на поле. Особенно тяжелыми для Украины были последние 15 минут. Подопечные Йордэнеску все же смогли открыть счет на 29-й минуте матча.

Смотреть гол Станчу.

В первом тайме Румыния подловила на ошибке. Центральный защитник Украины оказался в неудобном положении и покатил мяч голкиперу. Лунин выбил в поле – неточно. Перехват, передача на подступы к штрафной на Станчу, который прекрасным ударом положил под перекладину. Исполнил здорово!

2-й тайм

Во втором тайме Румыния не стал сбавлять обороты и начала еще активнее атаковать ворота Украины – это принесло свои плоды. На 53 минуте румынская сборная забила второй гол, а через четыре минуты третий. Сборная Украины совсем поникла во втором тайме, команда уже не верила, что у нее что-то получится.

Смотреть гол Марина.

Румыны показали, как здорово они умеют бить издали. В ходе контратаки желтых, мяч отскочил к набегавшему Марину. Рэзван с правой блестяще послал в дальний угол – с 20 метров. Лунин как-то странно не разогнул руки в локтях – и теперь вынимает мяч из сетки.

Смотреть гол Дрэгуша.

Третий гол был забит при розыгрыше углового с правого фланга. Ман легко входит в штрафную с мячом, Мудрик предпочел не мешать. «Прострел» во вратарскую. Из центра Дрэгуш легко переправил мяч мимо Лунина.

Полный видеообзор матча можно посмотреть на RUTUBE.