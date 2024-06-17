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    ⚡️ Евро-2024. Румыния разгромила Украину – 3:0

    Сборная Румынии крупно победила Украину в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024.

    Румыны разгромили соперника со счетом 3:0 благодаря голам Николае Станчу, Рэзвана Марина и Дениса Дрэгуша.

    Украинцы пропустили первый мяч из-за ошибки вратаря «Реала» Андрея Лунина.

    Румыния 22 июня встретится с Бельгией, а Украина днем ранее сыграет со Словакией.

    Евро-2024. Групповой этап. 1-й тур

    Румыния – Украина – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Станчу, 29; 2:0 – Марин, 53; 3:0 – Дрэгуш, 57.

    Календарь Евро-2024

    Таблицы групп Евро-2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:52
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    Комментарии (29)
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    Цугундeр
    1718637148
    Люблю я румын. И никакие они не "слащавые" ..)
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    AtticusFinch
    1718637152
    У них в их стране не пойми что происходит...ну выйдите соберитесь скоты - порадуйте людей...Нет млять выходит Мудрик за 100 млн, дебил Зинченко и Довбик...и улетают цыганам ноль три...
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    Вомбат
    1718637155
    Вопрос - почему команда, у которой состав стоит ровно вдвое меньше, играла ровно вдвое лучше? Мне кажется, я знаю ответ. Но писать его не буду, а то еще ненароком нарушу чего-нибудь.
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    The only one
    1718637286
    Хоть румынов уважать и не за что, но... молодцы.
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    Красногорск_Фан
    1718637667
    Не смотрел, но итоговый счет отлично зашел! ждем продолжения в том же духе
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    Алексей З
    1718637754
    Да уж....Сегодня Лунин - это нечто !!! Что-то украинцы очень бледно выглядели.
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    FCSpartakM
    1718638081
    Пока главное разочарование по игре наряду с Данией.
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    VPERDIV SPARTAK
    1718638215
    Румынам то в падлу проиграть,
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    VPERDIV SPARTAK
    1718638362
    А где наш укроп с ресурса бомбы!? Молчит или плачет)
    Ответить
    ...короче
    1718638433
    ...ну что, ЧЕ, практически уже, удался на славу!)...
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