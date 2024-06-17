⚡️ Евро-2024. Румыния разгромила Украину – 3:0

Сборная Румынии крупно победила Украину в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024.
Румыны разгромили соперника со счетом 3:0 благодаря голам Николае Станчу, Рэзвана Марина и Дениса Дрэгуша.
Украинцы пропустили первый мяч из-за ошибки вратаря «Реала» Андрея Лунина.
Румыния 22 июня встретится с Бельгией, а Украина днем ранее сыграет со Словакией.
Евро-2024. Групповой этап. 1-й тур
Румыния – Украина – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Станчу, 29; 2:0 – Марин, 53; 3:0 – Дрэгуш, 57.