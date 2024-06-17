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Расписание матчей
Евро-2024
Румыния - Украина
Румыния - Украина: обзор матча 17 июня 2024
Румыния
17.06.2024, понедельник, 16:00
Чемпионат Европы, группа E, 1 тур
3 : 0
Завершен
Украина
29'
Н. Станчу
53'
Р. Марин
57'
Д. Дрэгуш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Румыния - Украина
Замена
Б. Раковитан
️️️️
Н. Станчу
86'
83'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Г. Судаков
Желтая карточка
Р. Марин
79'
Замена
А. Рус
️️️️
М. Марин
75'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
Д. Дрэгуш
75'
72'
Замена
А. Тымчик
️️️️
Е. Конопля
67'
Желтая карточка
Е. Конопля
62'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
В. Цыганков
62'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
Н. Шапаренко
62'
Замена
В. Бражко
️️️️
Т. Степаненко
Замена
В. Михаила
️️️️
Ф. Коман
62'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Д. Ман
62'
ГОЛ! 3:0!
Д. Дрэгуш
Пас отдал
Д. Ман
57'
ГОЛ! 2:0!
Р. Марин
53'
ГОЛ! 1:0!
Н. Станчу
Пас отдал
Д. Ман
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
1
Флориан Ницэ
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
6
Мариуш Марин
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
20
Деннис Ман
ПВ
7
Флоринел Коман
ЦФ
9
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Украина
1
Андрей Лунин
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
7
Михаил Мудрик
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
15
Виктор Цыганков
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Румыния
1
Стефан Тарновану
ВР
12
Хорациу Молдован
ВР
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
22
Богдан Раковитан
ЦЗ
4
Адриан Рус
ЦЗ
13
Валентин Михаила
ЛВ
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
22
Адриан Шут
ОП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
7
Дариус Олару
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
22
Василе Могос
ПП
23
Деян Сореску
ПВ
7
Денис Алибек
ЦФ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
8
Руслан Малиновский
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
20
Александр Зубков
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
17
Владислав Ванат
ЦФ
4-3-1-2
1
Ницэ
11
Банку
3
Дрэгушин
15
Буркэ
2
Рацу
6
Марин
18
Марин
10
Станчу
20
Ман
9
Дрэгуш
7
Коман
4-1-1-3-1
1
Лунин
2
Конопля
13
Забарный
22
Матвиенко
17
Зинченко
6
Степаненко
10
Шапаренко
15
Цыганков
8
Судаков
7
Мудрик
11
Довбик
10
Станчу
22
Раковитан
22
Раковитан
10
Станчу
6
Марин
4
Рус
4
Рус
6
Марин
20
Ман
10
Хаджи
10
Хаджи
20
Ман
7
Коман
13
Михаила
13
Михаила
7
Коман
9
Дрэгуш
17
Пушкаш
17
Пушкаш
9
Дрэгуш
2
Конопля
18
Тымчик
18
Тымчик
2
Конопля
6
Степаненко
6
Бражко
6
Бражко
6
Степаненко
8
Судаков
8
Малиновский
8
Малиновский
8
Судаков
15
Цыганков
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
15
Цыганков
10
Шапаренко
9
Яремчук
9
Яремчук
10
Шапаренко
Остались в запасе
Румыния
Украина
1
Стефан Тарновану
ВР
12
Хорациу Молдован
ВР
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
22
Адриан Шут
ОП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
7
Дариус Олару
ЦП
22
Василе Могос
ПП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
23
Деян Сореску
ПВ
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
12
Анатолий Трубин
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
20
Александр Зубков
ПВ
17
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
1
Стефан Тарновану
ВР
12
Хорациу Молдован
ВР
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
22
Адриан Шут
ОП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
7
Дариус Олару
ЦП
22
Василе Могос
ПП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
23
Деян Сореску
ПВ
7
Денис Алибек
ЦФ
Остались в запасе
12
Анатолий Трубин
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
20
Александр Зубков
ПВ
17
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Румыния - Украина
1
1
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
9
8
Офсайды
1
1
Количество передач
237
591
Сейвы
3
2
Точность передач %
72
87
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
1.1
0.55
Матчи команд
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Гленн Нюберг
Стадион:
Альянц Арена
Посещаемость:
61591 из 71437 зрителей (86%)
Где смотреть матч:
Okko
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