Тренер сборной Румынии поделился эмоциями от выхода в плей-офф Евро-2024

Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йордэнеску высказался по поводу выхода команды в плей-офф Евро-2024.
«Такие моменты переживаешь лишь раз в жизни. Спасибо всем болельщикам, благодаря которым мы чувствовали себя как дома в каждом из трех матчей. Спасибо и тем болельщикам, кто остался дома. Я горжусь быть румыном. Думаю, сейчас гордятся все», – поделился Йордэнеску.
- Румыния по итогам трех туров группового раунда Евро-2024 заработала 4 очка.
- В первой игре румыны сумели разгромно обыграть Украину (3:0). Во 2-м туре сборная уступила бельгийцам (0:2). В заключительном поединке дружина Йордэнеску сумела вырвать ничью в матче со Словакией (1:1).
- Эти результаты позволили Румынии занять 1-ю строчку в своем квартете.
- Теперь румынам предстоит сразиться в 1/8 финала континентального первенства с Нидерландами.
- Йордэнеску был утвержден наставником Румынии в 2022 году. У руля команды он провел 27 встреч, в которых одержал 10 побед.
Источник: Официальный сайт УЕФА