Тренер сборной Румынии поделился эмоциями от выхода в плей-офф Евро-2024

Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йордэнеску высказался по поводу выхода команды в плей-офф Евро-2024.

«Такие моменты переживаешь лишь раз в жизни. Спасибо всем болельщикам, благодаря которым мы чувствовали себя как дома в каждом из трех матчей. Спасибо и тем болельщикам, кто остался дома. Я горжусь быть румыном. Думаю, сейчас гордятся все», – поделился Йордэнеску.