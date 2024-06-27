Тренер Румынии ответил на подозрения о договоренности со Словакией сыграть вничью

Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йордэнеску возмущен тем, что его команду подозревают в нечестной игре.

Румыны сыграли вничью со Словакией (1:1) в 3-м туре группового этапа Евро-2024.

Этот результат устроил обе команды, которые вместе вышли в плей-офф турнира.

Еще до начала матча было известно, что ничья выводит и румынов, и словаков в 1/8 финала.

«Было очевидно, что обе команды отдали все силы на протяжении 80 минут. Все выложились на максимум. Говорить перед игрой и поливать грязью команду, игроков, нашу работу и наше достоинство – это позорно.

Они должны были сначала посмотреть, прежде чем судить нас, это было позорно и некрасиво. Они сбросили этот мусор на нас, да и не только на нас, на команду, на наших болельщиков, на всех.

Мы показали, что у нас есть характер. Румыния всегда борется с характером, и если бы мы проиграли и вернулись домой, то сделали бы это с достоинством», – сказал Йордэнеску.