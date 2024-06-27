Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер Румынии ответил на подозрения о договоренности со Словакией сыграть вничью

Тренер Румынии ответил на подозрения о договоренности со Словакией сыграть вничью

27 июня 2024, 14:59
8

Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йордэнеску возмущен тем, что его команду подозревают в нечестной игре.

  • Румыны сыграли вничью со Словакией (1:1) в 3-м туре группового этапа Евро-2024.
  • Этот результат устроил обе команды, которые вместе вышли в плей-офф турнира.
  • Еще до начала матча было известно, что ничья выводит и румынов, и словаков в 1/8 финала.

«Было очевидно, что обе команды отдали все силы на протяжении 80 минут. Все выложились на максимум. Говорить перед игрой и поливать грязью команду, игроков, нашу работу и наше достоинство – это позорно.

Они должны были сначала посмотреть, прежде чем судить нас, это было позорно и некрасиво. Они сбросили этот мусор на нас, да и не только на нас, на команду, на наших болельщиков, на всех.

Мы показали, что у нас есть характер. Румыния всегда борется с характером, и если бы мы проиграли и вернулись домой, то сделали бы это с достоинством», – сказал Йордэнеску.

Еще по теме:
Товарищеские матчи. Бельгия обыграла Хорватию, Грузия упустила победу и другие результаты
Румыния назначила нового тренера после смерти Луческу
Луческу скрывал смертельный диагноз
Источник: ESPN
Чемпионат Европы Румыния Словакия Йордэнеску Эдвард
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1719494113
Было видно невооружённым глазом - сгоняли ничейку. Как в шахматах. Но обе команды не виноваты. У них не было мотивации выигрывать
Ответить
andrei-sarap-yandex
1719494759
ASA au vrut sa joace la egalitate 1-1 назло сборной УКРАИНЫ ....кинули HAI ROMINIA
Ответить
BarStep
1719497389
Кто там себе позволил, Румыния/Словакия?! Щас разнарядку пришлют из госдепа - отстранить пожизненно :) каклов сразу в финал… И ведь не поспоришь ведь! Во дела..
Ответить
FanatSerj
1719499250
Что на Румынию со Словакией наезжают, они хотя бы где то час играли, голами даже обменялись. Вот Бельгия вчера что-то удивительное вытворяла, они не выигрывают и на послених минутах Де Брёйне вместо того чтобы подать угловой время тянут и дырдырят... вот это была дичь дичайшая.
Ответить
Главные новости
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
2
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
2
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
Вчера, 23:59
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
3
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
3
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
5
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+