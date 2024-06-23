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    • Главный тренер сборной Румынии: «Бельгия — кандидат на чемпионство на Евро-2024»

    Главный тренер сборной Румынии: «Бельгия — кандидат на чемпионство на Евро-2024»

    Наставник сборной Румынии Эдуард Йордэнеску поделился мыслями по поводу итогов поединка против Бельгии (0:2) в рамках группового раунда Евро-2024.

    «Сборная Бельгии – команда высокого качества, у них есть скорость, взрывной характер, мощь. Это цельная команда. Они – кандидаты на чемпионство. Мы никогда не сдавались, боролись очень упорно. Во втором тайме мы были лучше. При небольшом везении мы могли бы заработать очко. У нас были шансы сравнять счет», – высказался Йордэнеску.

    • Румыния уступила Бельгии Доменико Тедеско, пропустив два безответных мяча.
    • В активе румынской сборной по-прежнему 3 очка. В предыдущем туре румыны обыграли Украину (3:0).
    • Примечательно, что у 4 команд квартета по 3 турнирных балла. В следующем туре Румыния сразится с Словакией, а соперником Бельгии станет Украина Сергея Реброва.
    • Отметим, что на предыдущем Евро, который проходил в 2020 году, Бельгия дошла до 1/4 финала, где уступила Италии (1:2).
    • Эдуард Йордэнеску находится у руля Румынии с 2022 года. На посту тренера румынской сборной специалист провел 26 игр, одержав 10 побед. Также в активе тренера 9 ничьих и 7 поражений.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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