Главный тренер сборной Румынии: «Бельгия — кандидат на чемпионство на Евро-2024»

Наставник сборной Румынии Эдуард Йордэнеску поделился мыслями по поводу итогов поединка против Бельгии (0:2) в рамках группового раунда Евро-2024.

«Сборная Бельгии – команда высокого качества, у них есть скорость, взрывной характер, мощь. Это цельная команда. Они – кандидаты на чемпионство. Мы никогда не сдавались, боролись очень упорно. Во втором тайме мы были лучше. При небольшом везении мы могли бы заработать очко. У нас были шансы сравнять счет», – высказался Йордэнеску.