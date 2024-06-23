Главный тренер сборной Румынии: «Бельгия — кандидат на чемпионство на Евро-2024»

Наставник сборной Румынии Эдуард Йордэнеску поделился мыслями по поводу итогов поединка против Бельгии (0:2) в рамках группового раунда Евро-2024.
«Сборная Бельгии – команда высокого качества, у них есть скорость, взрывной характер, мощь. Это цельная команда. Они – кандидаты на чемпионство. Мы никогда не сдавались, боролись очень упорно. Во втором тайме мы были лучше. При небольшом везении мы могли бы заработать очко. У нас были шансы сравнять счет», – высказался Йордэнеску.
- Румыния уступила Бельгии Доменико Тедеско, пропустив два безответных мяча.
- В активе румынской сборной по-прежнему 3 очка. В предыдущем туре румыны обыграли Украину (3:0).
- Примечательно, что у 4 команд квартета по 3 турнирных балла. В следующем туре Румыния сразится с Словакией, а соперником Бельгии станет Украина Сергея Реброва.
- Отметим, что на предыдущем Евро, который проходил в 2020 году, Бельгия дошла до 1/4 финала, где уступила Италии (1:2).
- Эдуард Йордэнеску находится у руля Румынии с 2022 года. На посту тренера румынской сборной специалист провел 26 игр, одержав 10 побед. Также в активе тренера 9 ничьих и 7 поражений.