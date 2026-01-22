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  • «Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

22 января, 19:35
Янг Бойз
22.01.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 7 тур
0 : 1
Завершен
Лион
45+1' Э. Мэйтленд-Найлс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
23
Лорис Бенито
(К) ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
22
Райан Равелосон
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
10
Альвин Саншеш
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
22
Клинтон Мата
(К) ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
18
Халис Мера
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Павел Шулц
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Янг Бойз
40
Дарио Марцино
ВР
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Родри Смит
ЛЗ
2
Olivier Mambwa
ЦЗ
2
Райан Эндрюс
ПЗ
11
Lutfi Dalipi
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
13
D. Pech
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
Лион
20
Лассине Диарра
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
23
Орель Мангала
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
39
Матис Де Карвалью
ЦП
46
Tiago Gonçalves
ЦП
45
Реми Химбер
ЦФ
9
Enzo Molebe
ЦФ
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Келлер
23
Бенито
6
Фернандес
5
Вютрих
17
Джанко
22
Равелосон
30
Лаупер
10
Саншеш
7
Вирджиниус
16
Кордова
19
Малес
2-5-3
40
Дескамп
13
Клюйверт
3
Тальяфико
2
Мэйтленд-Найлс
23
Мортон
18
Мера
9
Карабец
6
Тессманн
22
Мата
10
Шулц
9
Морейра
17
Джанко
2
Эндрюс
2
Эндрюс
17
Джанко
6
Фернандес
8
Гигович
8
Гигович
6
Фернандес
19
Малес
16
Фасснахт
16
Фасснахт
19
Малес
10
Саншеш
99
Монтейру
99
Монтейру
10
Саншеш
7
Вирджиниус
9
Бедья
9
Бедья
7
Вирджиниус
3
Тальяфико
23
Мангала
23
Мангала
3
Тальяфико
9
Морейра
8
Толиссо
8
Толиссо
9
Морейра
23
Мортон
39
Де Карвалью
39
Де Карвалью
23
Мортон
10
Шулц
46
46
10
Шулц
18
Мера
45
Химбер
45
Химбер
18
Мера
Остались в запасе
Янг Бойз
Лион
40
Дарио Марцино
ВР
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Родри Смит
ЛЗ
2
Olivier Mambwa
ЦЗ
11
Lutfi Dalipi
ЦП
13
D. Pech
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
20
Лассине Диарра
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
9
Enzo Molebe
ЦФ
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
40
Дарио Марцино
ВР
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Родри Смит
ЛЗ
2
Olivier Mambwa
ЦЗ
11
Lutfi Dalipi
ЦП
13
D. Pech
ЦП
Остались в запасе
20
Лассине Диарра
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
9
Enzo Molebe
ЦФ
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Паулу Фонсека
Янг Бойз
Точно не сыграют
A. Bajrami
Эбрима Колли
ЛВ
Фасин Конте
ЦФ
Джауэн Хаджам
ЛЗ
Танги Зукру
ЦЗ
Лион
Точно не сыграют
Абнер
ЛЗ
Эндрик
ЦФ
Малик Фофана
ПВ
Рашид Геззаль
ЦП
Эрнест Нуама
ЛВ
Мусса Ниахате
ЦЗ
Статистика матча Янг Бойз - Лион
3
3
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
ВАР
1
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
11
10
Офсайды
3
1
Количество передач
341
569
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
0
6
xG (ожидаемые голы)
0.86
0.59
xGP (предотвращенные голы)
0.12
0.12

Смотреть прямую трансляцию матча «Янг Бойз» против «Лиона», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Янг Бойз»«Лион»

«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Лион Янг Бойз
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