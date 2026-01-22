22.01.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 7 тур
Лига Европы, 7 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Янг Бойз
Янг Бойз
4-1-2-1-2
1
Келлер
23
Бенито
6
Фернандес
5
Вютрих
17
Джанко
22
Равелосон
30
Лаупер
10
Саншеш
7
Вирджиниус
16
Кордова
19
Малес
2-5-3
40
Дескамп
13
Клюйверт
3
Тальяфико
2
Мэйтленд-Найлс
23
Мортон
18
Мера
9
Карабец
6
Тессманн
22
Мата
10
Шулц
9
Морейра
17
Джанко
2
Эндрюс
2
Эндрюс
17
Джанко
6
Фернандес
8
Гигович
8
Гигович
6
Фернандес
19
Малес
16
Фасснахт
16
Фасснахт
19
Малес
10
Саншеш
99
Монтейру
99
Монтейру
10
Саншеш
7
Вирджиниус
9
Бедья
9
Бедья
7
Вирджиниус
3
Тальяфико
23
Мангала
23
Мангала
3
Тальяфико
9
Морейра
8
Толиссо
8
Толиссо
9
Морейра
23
Мортон
39
Де Карвалью
39
Де Карвалью
23
Мортон
10
Шулц
46
46
10
Шулц
18
Мера
45
Химбер
45
Химбер
18
Мера
Остались в запасе
Янг Бойз
Лион
40
Дарио Марцино
ВР
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Родри Смит
ЛЗ
2
Olivier Mambwa
ЦЗ
11
Lutfi Dalipi
ЦП
13
D. Pech
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
20
Лассине Диарра
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
9
Enzo Molebe
ЦФ
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
40
Дарио Марцино
ВР
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Родри Смит
ЛЗ
2
Olivier Mambwa
ЦЗ
11
Lutfi Dalipi
ЦП
13
D. Pech
ЦП
Остались в запасе
20
Лассине Диарра
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
9
Enzo Molebe
ЦФ
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Паулу Фонсека
Янг Бойз
Точно не сыграют
Лион
Точно не сыграют
Статистика матча Янг Бойз - Лион
3
3
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
ВАР
1
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
11
10
Офсайды
3
1
Количество передач
341
569
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
0
6
xG (ожидаемые голы)
0.86
0.59
xGP (предотвращенные голы)
0.12
0.12
Смотреть прямую трансляцию матча «Янг Бойз» против «Лиона», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Янг Бойз» – «Лион»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»