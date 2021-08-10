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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Янг Бойз - ЧФР Клуж
Янг Бойз - ЧФР Клуж: обзор матча 10 августа 2021
Янг Бойз
10.08.2021, вторник, 21:30
Лига чемпионов, 3 раунд
3 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
ЧФР Клуж
23'
Джордан
25'
М. Нгамале
42'
Джордан
4'
Б. Омрани
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Янг Бойз - ЧФР Клуж
Замена
В. Канга
️️️️
Джордан
87'
Замена
В. Сьерро
️️️️
К. Мартинс
87'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
М. Элиа
82'
Замена
К. Масейрас
️️️️
С. Хефти
82'
77'
Замена
В. Костаке
️️️️
Б. Омрани
Замена
Ф. Ридер
️️️️
М. Эбишер
67'
Желтая карточка
С. Хефти
66'
63'
Вторая желтая
А. Паун-Александру
57'
Желтая карточка
А. Паун-Александру
46'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Г. Фофана
46'
Замена
Д. Алибек
️️️️
Р. Мар Сигурйонссон
ГОЛ! 3:1!
Джордан
Пас отдал
М. Элиа
42'
26'
Желтая карточка
Р. Мар Сигурйонссон
Желтая карточка
М. Эбишер
26'
ГОЛ! 2:1!
М. Нгамале
25'
ГОЛ! 1:1!
Джордан
Пас отдал
М. Нгамале
23'
4'
ГОЛ! 0:1!
Б. Омрани
Пас отдал
Ч. Деяк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
ЧФР Клуж
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
75
Майк Сестор
ВР
45
Камора
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
5
Рашид Бухенна
ЦФ
29
Биллел Омрани
ЦФ
27
Гессума Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Янг Бойз
61
Леандро Збинден
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
7
Марвин Шпильманн
ЛП
4
Венсан Сьерро
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
67
Кэтэлин Иту
ЦП
28
Овидиу Хобан
ЦП
7
Денис Алибек
ЦФ
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
20
Валентин Костаке
ЦФ
5
Хонатан Родригес
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
3
Даниэль Граовац
ЦФ
89
Отто Хиндрих
ЦФ
4-1-2-1-2
91
Февр
25
Гарсия
5
Камара
15
Зесигер
30
Хефти
35
Мартинс
20
Эбишер
16
Фасснахт
13
Нгамале
9
Джордан
12
Элиа
3-2-1-3
1
Арлаускис
45
Камора
16
Сушич
23
Маня
16
Мар Сигурйонссон
10
Деяк
10
Паун-Александру
27
Фофана
29
Омрани
5
Бухенна
9
Джордан
9
Канга
9
Канга
9
Джордан
30
Хефти
23
Масейрас
23
Масейрас
30
Хефти
35
Мартинс
4
Сьерро
4
Сьерро
35
Мартинс
20
Эбишер
32
Ридер
32
Ридер
20
Эбишер
12
Элиа
10
Мамбимби
10
Мамбимби
12
Элиа
16
Мар Сигурйонссон
7
Алибек
7
Алибек
16
Мар Сигурйонссон
29
Омрани
20
Костаке
20
Костаке
29
Омрани
27
Фофана
5
Родригес
5
Родригес
27
Фофана
Остались в запасе
Янг Бойз
ЧФР Клуж
61
Леандро Збинден
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
7
Марвин Шпильманн
ЛП
Главный тренер
Рафаэль Вики
34
Кристиан Балградян
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
67
Кэтэлин Иту
ЦП
28
Овидиу Хобан
ЦП
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
3
Даниэль Граовац
ЦФ
89
Отто Хиндрих
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Остались в запасе
61
Леандро Збинден
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
7
Марвин Шпильманн
ЛП
Остались в запасе
34
Кристиан Балградян
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
67
Кэтэлин Иту
ЦП
28
Овидиу Хобан
ЦП
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
3
Даниэль Граовац
ЦФ
89
Отто Хиндрих
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Статистика матча Янг Бойз - ЧФР Клуж
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
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- : -
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3 : 2
21.11.2026
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Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
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Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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