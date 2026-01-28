29 января в рамках 8 тура Лиги Европы «Штутгарт» примет «Янг Бойз». Немецкий клуб уверенно держится в верхней части таблицы и сохраняет хорошие шансы на выход в плей-офф, тогда как швейцарская команда переживает спад и находится в нижней половине рейтинга. Разница в текущей форме и результативности делает хозяев фаворитами встречи, однако история очных матчей и нестабильность обороны обеих сторон добавляют интриги.

«Штутгарт»

После семи туров «Штутгарт» набрал 12 очков и занимает 13 место. Команда демонстрирует высокую результативность: в последних пяти матчах коллектив забил 11 голов, в среднем более двух мячей за игру. При этом оборона не всегда стабильна – за тот же период команда пропустила шесть мячей. «Штутгарт» не проигрывает в восьми из десяти последних матчей и стабильно забивает, что подчеркивает его атакующий потенциал и уверенность в игре против соперников среднего уровня.

«Янг Бойз»

Швейцарский клуб набрал 9 очков и занимает 23 место в турнире. «Янг Бойз» проигрывает шесть последних матчей и находится в сложном психологическом состоянии. В последних пяти играх команда забила всего два гола и пропустила тринадцать, что указывает на серьезные проблемы в атаке и обороне. Несмотря на отдельные успешные эпизоды в очных матчах против «Штутгарта», текущая форма гостей выглядит значительно слабее.

Факты о командах

«Штутгарт»

12 очков после 7 туров Лиги Европы

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

В последних 5 играх: 11 забитых и 6 пропущенных

В среднем 2.20 гола за матч

Забивает в 5 из 7 последних встреч

«Янг Бойз»

9 очков после 7 туров Лиги Европы

Проигрывает в 6 последних матчей

Пропускает в 6 матчах подряд

В последних 5 играх: 2 забитых и 13 пропущенных

В среднем 0.40 гола за матч

Прогноз на матч «Штутгарт» – «Янг Бойз»

С учетом текущей формы команд «Штутгарт» выглядит более стабильным и результативным коллективом. «Янг Бойз» испытывает серьезные проблемы в обороне и атаке, что снижает его шансы на положительный результат. Вероятным сценарием выглядит преимущество хозяев при достаточно результативной игре.

Рекомендованные ставки