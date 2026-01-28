Введите ваш ник на сайте
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84

28 января 2026 9:13
Штутгарт - Янг Бойз
29 янв. 2026, четверг 23:00 | Лига Европы, 8 тур
1.50
Тотал больше 2.5
29 января в рамках 8 тура Лиги Европы «Штутгарт» примет «Янг Бойз». Немецкий клуб уверенно держится в верхней части таблицы и сохраняет хорошие шансы на выход в плей-офф, тогда как швейцарская команда переживает спад и находится в нижней половине рейтинга. Разница в текущей форме и результативности делает хозяев фаворитами встречи, однако история очных матчей и нестабильность обороны обеих сторон добавляют интриги.

«Штутгарт»

После семи туров «Штутгарт» набрал 12 очков и занимает 13 место. Команда демонстрирует высокую результативность: в последних пяти матчах коллектив забил 11 голов, в среднем более двух мячей за игру. При этом оборона не всегда стабильна – за тот же период команда пропустила шесть мячей. «Штутгарт» не проигрывает в восьми из десяти последних матчей и стабильно забивает, что подчеркивает его атакующий потенциал и уверенность в игре против соперников среднего уровня.

«Янг Бойз»

Швейцарский клуб набрал 9 очков и занимает 23 место в турнире. «Янг Бойз» проигрывает шесть последних матчей и находится в сложном психологическом состоянии. В последних пяти играх команда забила всего два гола и пропустила тринадцать, что указывает на серьезные проблемы в атаке и обороне. Несмотря на отдельные успешные эпизоды в очных матчах против «Штутгарта», текущая форма гостей выглядит значительно слабее.

Факты о командах

«Штутгарт»

  • 12 очков после 7 туров Лиги Европы
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • В последних 5 играх: 11 забитых и 6 пропущенных
  • В среднем 2.20 гола за матч
  • Забивает в 5 из 7 последних встреч

«Янг Бойз»

  • 9 очков после 7 туров Лиги Европы
  • Проигрывает в 6 последних матчей
  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • В последних 5 играх: 2 забитых и 13 пропущенных
  • В среднем 0.40 гола за матч

Прогноз на матч «Штутгарт» – «Янг Бойз»

С учетом текущей формы команд «Штутгарт» выглядит более стабильным и результативным коллективом. «Янг Бойз» испытывает серьезные проблемы в обороне и атаке, что снижает его шансы на положительный результат. Вероятным сценарием выглядит преимущество хозяев при достаточно результативной игре.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.5
  • Фора «Штутгарта» (-1) – коэффициент 1.45

1.50
Тотал больше 2.5
Автор: Мещеряков Денис
Лига Европы Янг Бойз Штутгарт
18+
