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Лига чемпионов 2026/2027
ЧФР Клуж - Борац
ЧФР Клуж - Борац: обзор матча 06 июля 2021
ЧФР Клуж
06.07.2021, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 1 раунд
3 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Борац
11'
Б. Омрани
28'
Ч. Деяк
60'
Р. Мар Сигурйонссон
45+1'
П. Мораитис
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ЧФР Клуж - Борац
87'
Желтая карточка
Д. Моллс
Замена
К. Маня
️️️️
М. Сушич
79'
Желтая карточка
Х. Родригес
75'
74'
Замена
Д. Моллс
️️️️
D. Meleg
74'
Замена
М. Вушурович
️️️️
А. Жиликич
68'
Замена
M. Jovanović
️️️️
А. Субич
68'
Замена
A. Živković
️️️️
П. Мораитис
Замена
Г. Дебелюх
️️️️
Б. Омрани
67'
Замена
К. Петрила
️️️️
А. Паун-Александру
67'
Желтая карточка
Б. Омрани
64'
Замена
А. Кипчиу
️️️️
В. Костаке
61'
ГОЛ! 3:1!
Р. Мар Сигурйонссон
Пас отдал
Ч. Деяк
60'
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
П. Мораитис
Пас отдал
А. Жиликич
ГОЛ! 2:0!
Ч. Деяк
Пас отдал
Б. Омрани
28'
Желтая карточка
А. Паун-Александру
12'
Пенальти не реализован!
Ч. Деяк
11'
ГОЛ! 1:0!
Б. Омрани
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
75
Майк Сестор
ВР
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
20
Валентин Костаке
ЛВ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
5
Хонатан Родригес
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
29
Биллел Омрани
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Борац
26
Джордже Чосич
ЦЗ
18
Александар Субич
ЦЗ
7
Dino Ćorić
ЦФ
25
Nikola Lakić
ЦФ
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
10
Алмедин Жиликич
ЦФ
23
S. Vranjes
ЦФ
24
Dejan Meleg
ЦФ
23
Aleksandar Vojnović
ЦФ
10
Горан Закарич
ЦФ
28
Đorđe Milojević
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
ЧФР Клуж
89
Отто Хиндрих
ВР
23
Криштиану
ВР
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
67
Кэтэлин Иту
ЦП
28
Овидиу Хобан
ЦП
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
Борац
21
Никола Цеткович
ВР
19
Дональд Моллс
ОП
27
Энвер Кулашин
ПВ
17
Милан Вушурович
ПВ
22
David Cavic
ЦФ
20
Amar Tahric
ЦФ
8
Amar Begić
ЦФ
32
Ante Živković
ЦФ
98
Dejan Bosančić
ЦФ
14
Siniša Dujaković
ЦФ
5
Marko Jovanović
ЦФ
3
Marko Kujundžić
ЦФ
3-3-2-1
75
Сестор
5
Бухенна
16
Сушич
45
Камора
5
Родригес
16
Мар Сигурйонссон
10
Деяк
10
Паун-Александру
20
Костаке
29
Омрани
2-5
26
Чосич
18
Субич
23
28
10
Закарич
23
24
29
Омрани
27
Дебелюх
27
Дебелюх
29
Омрани
10
Паун-Александру
10
Петрила
10
Петрила
10
Паун-Александру
16
Сушич
23
Маня
23
Маня
16
Сушич
20
Костаке
27
Кипчиу
27
Кипчиу
20
Костаке
24
19
Моллс
19
Моллс
24
45
Мораитис
32
32
45
Мораитис
10
Жиликич
17
Вушурович
17
Вушурович
10
Жиликич
18
Субич
5
5
18
Субич
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Борац
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
67
Кэтэлин Иту
ЦП
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
89
Отто Хиндрих
ВР
23
Криштиану
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
28
Овидиу Хобан
ЦП
8
Анас Тахири
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
27
Энвер Кулашин
ПВ
22
David Cavic
ЦФ
20
Amar Tahric
ЦФ
8
Amar Begić
ЦФ
21
Никола Цеткович
ВР
98
Dejan Bosančić
ЦФ
14
Siniša Dujaković
ЦФ
3
Marko Kujundžić
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Остались в запасе
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
67
Кэтэлин Иту
ЦП
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
89
Отто Хиндрих
ВР
23
Криштиану
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
28
Овидиу Хобан
ЦП
8
Анас Тахири
ЦФ
Остались в запасе
27
Энвер Кулашин
ПВ
22
David Cavic
ЦФ
20
Amar Tahric
ЦФ
8
Amar Begić
ЦФ
21
Никола Цеткович
ВР
98
Dejan Bosančić
ЦФ
14
Siniša Dujaković
ЦФ
3
Marko Kujundžić
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Главный тренер
Младен Зизович
Статистика матча ЧФР Клуж - Борац
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
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Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
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1 : 1
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ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
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УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
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Борац
- : -
26.11.2026
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0 : 4
21.11.2026
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Борац
4 : 1
08.11.2026
Радник Биелина
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Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
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Челик
2 : 4
31.10.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 11 тур
Борац
2 : 0
25.10.2026
Слога Меридиан
Информация о матче
Стадион:
Константин Рэдулеску
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