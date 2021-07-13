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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Борац - ЧФР Клуж
Борац - ЧФР Клуж: обзор матча 13 июля 2021
Борац
13.07.2021, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 1
Первый матч – 1 : 3
Завершен
ЧФР Клуж
60'
S. Vranjes
64'
П. Мораитис
118'
А. Кипчиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Борац - ЧФР Клуж
120'
Замена
О. Хобан
️️️️
К. Петрила
120'
Замена
Я. Латовлевич
️️️️
А. Кипчиу
118'
ГОЛ! 2:1!
А. Кипчиу
Пас отдал
Ч. Деяк
113'
Желтая карточка
Х. Родригес
Замена
D. Meleg
️️️️
A. Begić
104'
Желтая карточка
D. Ćorić
100'
Замена
A. Živković
️️️️
П. Мораитис
99'
96'
Желтая карточка
А. Кипчиу
Желтая карточка
Д. Моллс
89'
Замена
Д. Моллс
️️️️
M. Jovanović
88'
80'
Замена
К. Петрила
️️️️
А. Паун-Александру
80'
Замена
Г. Дебелюх
️️️️
Б. Омрани
66'
Замена
А. Кипчиу
️️️️
В. Костаке
ГОЛ! 2:0!
П. Мораитис
Пас отдал
М. Вушурович
64'
63'
Желтая карточка
Б. Омрани
ГОЛ! 1:0!
S. Vranjes
Пас отдал
М. Вушурович
60'
11'
Желтая карточка
Р. Бухенна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борац
21
Никола Цеткович
ВР
26
Джордже Чосич
ЦЗ
7
Dino Ćorić
ЦФ
14
Siniša Dujaković
ЦФ
28
Đorđe Milojević
ЦФ
5
Marko Jovanović
ЦФ
23
Aleksandar Vojnović
ЦФ
8
Amar Begić
ЦФ
23
S. Vranjes
ЦФ
10
Горан Закарич
ЦФ
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
ЧФР Клуж
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
75
Майк Сестор
ВР
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
20
Валентин Костаке
ЛВ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
5
Хонатан Родригес
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
29
Биллел Омрани
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Борац
18
Александар Субич
ЦЗ
19
Дональд Моллс
ОП
27
Энвер Кулашин
ПВ
17
Милан Вушурович
ПВ
25
Bojan Pavlović
ЦФ
3
Marko Kujundžić
ЦФ
22
David Cavic
ЦФ
24
Dejan Meleg
ЦФ
32
Ante Živković
ЦФ
ЧФР Клуж
23
Криштиану
ВР
34
Кристиан Балградян
ВР
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
67
Кэтэлин Иту
ЦП
28
Овидиу Хобан
ЦП
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
1-5
21
Цеткович
26
Чосич
8
45
Мораитис
10
Закарич
23
23
3-3-2-1
1
Арлаускис
5
Бухенна
23
Маня
45
Камора
5
Родригес
16
Мар Сигурйонссон
10
Деяк
20
Костаке
10
Паун-Александру
29
Омрани
5
19
Моллс
19
Моллс
5
8
24
24
8
45
Мораитис
32
32
45
Мораитис
10
Паун-Александру
10
Петрила
10
Петрила
10
Паун-Александру
29
Омрани
27
Дебелюх
27
Дебелюх
29
Омрани
Кипчиу
14
Латовлевич
14
Латовлевич
Кипчиу
Петрила
28
Хобан
28
Хобан
Петрила
20
Костаке
27
Кипчиу
27
Кипчиу
20
Костаке
Остались в запасе
Борац
ЧФР Клуж
27
Энвер Кулашин
ПВ
25
Bojan Pavlović
ЦФ
3
Marko Kujundžić
ЦФ
18
Александар Субич
ЦЗ
22
David Cavic
ЦФ
17
Милан Вушурович
ПВ
Главный тренер
Младен Зизович
23
Криштиану
ВР
34
Кристиан Балградян
ВР
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
67
Кэтэлин Иту
ЦП
16
Матео Сушич
ЦЗ
8
Анас Тахири
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Остались в запасе
27
Энвер Кулашин
ПВ
25
Bojan Pavlović
ЦФ
3
Marko Kujundžić
ЦФ
18
Александар Субич
ЦЗ
22
David Cavic
ЦФ
17
Милан Вушурович
ПВ
Остались в запасе
23
Криштиану
ВР
34
Кристиан Балградян
ВР
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
67
Кэтэлин Иту
ЦП
16
Матео Сушич
ЦЗ
8
Анас Тахири
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Статистика матча Борац - ЧФР Клуж
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Борац
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 14 тур
Железничар
0 : 4
21.11.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 13 тур
Борац
4 : 1
08.11.2026
Радник Биелина
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 12 тур
Челик
2 : 4
31.10.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 11 тур
Борац
2 : 0
25.10.2026
Слога Меридиан
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
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ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
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0 : 0
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1 : 1
31.10.2026
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Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Стадион:
Константин Рэдулеску
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