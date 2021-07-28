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Лига чемпионов 2026/2027
ЧФР Клуж - Линкольн
ЧФР Клуж - Линкольн: обзор матча 28 июля 2021
ЧФР Клуж
28.07.2021, среда, 20:30
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Линкольн
18'
М. Сестор
58'
Р. Мар Сигурйонссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ЧФР Клуж - Линкольн
90'
+3
Замена
Д. Сержант
️️️️
Р. Чиполина
79'
Замена
Л. Кашаро
️️️️
К. Гомес
Замена
Г. Фофана
️️️️
Р. Мар Сигурйонссон
74'
Замена
Б. Омрани
️️️️
Г. Дебелюх
62'
Замена
В. Костаке
️️️️
А. Кипчиу
62'
ГОЛ! 2:0!
Р. Мар Сигурйонссон
58'
Замена
Х. Родригес
️️️️
О. Хобан
46'
Замена
А. Тахири
️️️️
Ч. Деяк
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Сестор
Пас отдал
Р. Мар Сигурйонссон
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
75
Майк Сестор
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
28
Овидиу Хобан
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
27
Александру Кипчиу
ЦФ
3
Даниэль Граовац
ЦФ
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Линкольн
14
Рой Чиполина
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
11
Лайам Уолкер
ЦП
2
Хесус Тоскано
ЦФ
8
Мустафа Яхайя
ЦФ
8
Марко Роса
ЦФ
20
Фернандо Карралеро
ЦФ
1
Лоло Солер
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
20
Итан Бритто
ЦФ
6
Бернарду Лопеш
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
67
Кэтэлин Иту
ЦП
20
Валентин Костаке
ЦФ
29
Биллел Омрани
ЦФ
27
Гессума Фофана
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
5
Хонатан Родригес
ЦФ
89
Отто Хиндрих
ЦФ
10
Клаудиу Петрила
ЦФ
Линкольн
1
Кайл Голдвин
ВР
24
Джек Сержант
ЦЗ
8
Киан Ронан
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
7
Ли Кашаро
ЦФ
18
Nikita Kovalonoks
ЦФ
21
Leon Moore
ЦФ
15
Brian Gómez
ЦФ
88
Эммануэль Окран
ЦФ
2-3-1-3
1
Арлаускис
16
Сушич
45
Камора
28
Хобан
16
Мар Сигурйонссон
10
Деяк
10
Паун-Александру
27
Дебелюх
3
Граовац
27
Кипчиу
2-1-5
2
Вайзмэн
14
Чиполина
11
Уолкер
20
Карралеро
6
Лопеш
20
Бритто
9
Гомес
1
Солер
27
Кипчиу
20
Костаке
20
Костаке
27
Кипчиу
27
Дебелюх
29
Омрани
29
Омрани
27
Дебелюх
16
Мар Сигурйонссон
27
Фофана
27
Фофана
16
Мар Сигурйонссон
10
Деяк
8
Тахири
8
Тахири
10
Деяк
28
Хобан
5
Родригес
5
Родригес
28
Хобан
14
Чиполина
24
Сержант
24
Сержант
14
Чиполина
9
Гомес
7
Кашаро
7
Кашаро
9
Гомес
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Линкольн
34
Кристиан Балградян
ВР
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
67
Кэтэлин Иту
ЦП
89
Отто Хиндрих
ЦФ
10
Клаудиу Петрила
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
1
Кайл Голдвин
ВР
8
Киан Ронан
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
18
Nikita Kovalonoks
ЦФ
21
Leon Moore
ЦФ
15
Brian Gómez
ЦФ
88
Эммануэль Окран
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Остались в запасе
34
Кристиан Балградян
ВР
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
67
Кэтэлин Иту
ЦП
89
Отто Хиндрих
ЦФ
10
Клаудиу Петрила
ЦФ
Остались в запасе
1
Кайл Голдвин
ВР
8
Киан Ронан
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
18
Nikita Kovalonoks
ЦФ
21
Leon Moore
ЦФ
15
Brian Gómez
ЦФ
88
Эммануэль Окран
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Главный тренер
Майк МакИлви
Статистика матча ЧФР Клуж - Линкольн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Линкольн
Лига конференций, 4 тур
Эгнатия
- : -
26.11.2026
Линкольн
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Лига конференций, 1 тур
Бранн
2 : 1
15.10.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
0 : 3
27.08.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Линкольн
0 : 2
20.08.2026
Ларн
Информация о матче
Стадион:
Константин Рэдулеску
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