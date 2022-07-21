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    Майк МакИлви

    Тренер
    Имя Майк
    Фамилия МакИлви
    Команда Линкольн
    Гражданство Англия
    Дата рождения 27 июня 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Линкольн 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.07.2022 Тобол 2 : 0 Линкольн
    26.07.2022 Линкольн 0 : 1 Тобол
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