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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Линкольн - ЧФР Клуж
Линкольн - ЧФР Клуж: обзор матча 20 июля 2021
Линкольн
20.07.2021, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
ЧФР Клуж
52'
Г. Дебелюх
58'
Г. Дебелюх
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Линкольн - ЧФР Клуж
90'
+2
Замена
Г. Фофана
️️️️
Р. Мар Сигурйонссон
Замена
Г. Торилья
️️️️
Л. Уолкер
83'
81'
Замена
К. Петрила
️️️️
А. Паун-Александру
81'
Замена
А. Тахири
️️️️
Ч. Деяк
74'
Замена
К. Маня
️️️️
М. Сушич
Замена
Ф. Карралеро
️️️️
К. Гомес
69'
Замена
Л. Кашаро
️️️️
К. Ронан
59'
58'
ГОЛ! 0:2!
Г. Дебелюх
52'
ГОЛ! 0:1!
Г. Дебелюх
Пас отдал
Р. Мар Сигурйонссон
46'
Замена
А. Кипчиу
️️️️
В. Костаке
38'
Желтая карточка
Г. Дебелюх
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линкольн
1
Кайл Голдвин
ВР
14
Рой Чиполина
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
8
Киан Ронан
ЦП
11
Лайам Уолкер
ЦП
6
Бернарду Лопеш
ЦФ
2
Хесус Тоскано
ЦФ
20
Итан Бритто
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
8
Марко Роса
ЦФ
8
Мустафа Яхайя
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
ЧФР Клуж
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
20
Валентин Костаке
ЦФ
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
5
Хонатан Родригес
ЦФ
5
Рашид Бухенна
ЦФ
3
Даниэль Граовац
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Линкольн
24
Джек Сержант
ЦЗ
22
Грэм Торилья
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
88
Эммануэль Окран
ЦФ
15
Brian Gómez
ЦФ
21
Leon Moore
ЦФ
1
Лоло Солер
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
18
Nikita Kovalonoks
ЦФ
20
Фернандо Карралеро
ЦФ
22
Дилан Пикок
ЦФ
ЧФР Клуж
75
Майк Сестор
ВР
34
Кристиан Балградян
ВР
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
28
Овидиу Хобан
ЦП
67
Кэтэлин Иту
ЦП
89
Отто Хиндрих
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
10
Клаудиу Петрила
ЦФ
27
Гессума Фофана
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
2-2-5
1
Голдвин
14
Чиполина
2
Вайзмэн
8
Ронан
11
Уолкер
20
Бритто
8
Яхайя
8
Роса
9
Гомес
2
Тоскано
2-2-1-5
1
Арлаускис
14
Латовлевич
16
Сушич
16
Мар Сигурйонссон
10
Деяк
10
Паун-Александру
20
Костаке
3
Граовац
5
Бухенна
5
Родригес
27
Дебелюх
11
Уолкер
22
Торилья
22
Торилья
11
Уолкер
8
Ронан
7
Кашаро
7
Кашаро
8
Ронан
9
Гомес
20
Карралеро
20
Карралеро
9
Гомес
16
Сушич
23
Маня
23
Маня
16
Сушич
20
Костаке
27
Кипчиу
27
Кипчиу
20
Костаке
10
Паун-Александру
10
Петрила
10
Петрила
10
Паун-Александру
16
Мар Сигурйонссон
27
Фофана
27
Фофана
16
Мар Сигурйонссон
10
Деяк
8
Тахири
8
Тахири
10
Деяк
Остались в запасе
Линкольн
ЧФР Клуж
24
Джек Сержант
ЦЗ
3
Джулиан Валарино
ПП
88
Эммануэль Окран
ЦФ
15
Brian Gómez
ЦФ
21
Leon Moore
ЦФ
1
Лоло Солер
ЦФ
18
Nikita Kovalonoks
ЦФ
22
Дилан Пикок
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
75
Майк Сестор
ВР
34
Кристиан Балградян
ВР
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
28
Овидиу Хобан
ЦП
67
Кэтэлин Иту
ЦП
89
Отто Хиндрих
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Остались в запасе
24
Джек Сержант
ЦЗ
3
Джулиан Валарино
ПП
88
Эммануэль Окран
ЦФ
15
Brian Gómez
ЦФ
21
Leon Moore
ЦФ
1
Лоло Солер
ЦФ
18
Nikita Kovalonoks
ЦФ
22
Дилан Пикок
ЦФ
Остались в запасе
75
Майк Сестор
ВР
34
Кристиан Балградян
ВР
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
28
Овидиу Хобан
ЦП
67
Кэтэлин Иту
ЦП
89
Отто Хиндрих
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Статистика матча Линкольн - ЧФР Клуж
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Линкольн
Лига конференций, 4 тур
Эгнатия
- : -
26.11.2026
Линкольн
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Лига конференций, 1 тур
Бранн
2 : 1
15.10.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
0 : 3
27.08.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Линкольн
0 : 2
20.08.2026
Ларн
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
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Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
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0 : 0
08.11.2026
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2 : 2
25.10.2026
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Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Стадион:
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