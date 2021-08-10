Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2021/2022 Лига Европы 2020/2021 Турция. Суперлига 2018/2019 Турция. Суперлига 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Турция. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Лига чемпионов 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Лига Европы 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Лига Чемпионов 2009/2010