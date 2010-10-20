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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Бурсаспор
Манчестер Юнайтед - Бурсаспор: обзор матча 20 октября 2010
Манчестер Юнайтед
20.10.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 3 тур
1 : 0
Завершен
Бурсаспор
6'
Нани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Бурсаспор
Замена
Чичарито
️️️️
Андерсон
Замена
Г. Обертан
️️️️
П. Джи Сун
Замена
И. Эзтюрк
️️️️
М. Степанов
Замена
Т. Бахадыр
️️️️
С. Илдырым
Желтая карточка
О. Ипек
Желтая карточка
Нани
ГОЛ! 1:0!
Нани
Пас отдал
Д. Флетчер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
28
Андерсон
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Бурсаспор
27
Димитар Иванков
ВР
5
Милан Степанов
ЦЗ
4
Эмер Эрдоган
ЦЗ
6
Ведерсон
ЛВ
7
Федерико Инсуа
ЦП
14
Озан Ипек
ЦП
25
Иван Эргич
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
99
Серкан Илдырым
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
32
Габриэль Обертан
ПП
14
Чичарито
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Бурсаспор
16
Явуз Эзкан
ВР
23
Мустафа Кечели
ЦЗ
16
Ибрахим Эзтюрк
ЦЗ
5
Хюсейн Чимшир
ЦП
22
Тургай Бахадыр
ЦП
18
Пабло Баталья
ЦП
29
Леонель Нуньес
ЦФ
4-4-1-1
29
Кушчак
27
Эвра
15
Видич
6
Смоллинг
2
Рафаэл
33
Пак Джи Сун
24
Флетчер
28
Андерсон
16
Кэррик
17
Нани
9
Македа
2-5-1-1
27
Иванков
5
Степанов
4
Эрдоган
7
Инсуа
25
Эргич
13
Свенссон
20
Шен
14
Ипек
6
Ведерсон
99
Илдырым
33
Пак Джи Сун
32
Обертан
32
Обертан
33
Пак Джи Сун
28
Андерсон
14
Чичарито
14
Чичарито
28
Андерсон
99
Илдырым
22
Бахадыр
22
Бахадыр
99
Илдырым
Тандоган
23
Кечели
23
Кечели
Тандоган
5
Степанов
16
Эзтюрк
16
Эзтюрк
5
Степанов
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Бурсаспор
12
Бебе
ЛВ
13
Бен Амос
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
5
Хюсейн Чимшир
ЦП
29
Леонель Нуньес
ЦФ
16
Явуз Эзкан
ВР
18
Пабло Баталья
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
13
Бен Амос
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Остались в запасе
5
Хюсейн Чимшир
ЦП
29
Леонель Нуньес
ЦФ
16
Явуз Эзкан
ВР
18
Пабло Баталья
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Бурсаспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 00:50 (в записи)
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