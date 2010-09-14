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Бурсаспор - Валенсия
Бурсаспор - Валенсия: обзор матча 14 сентября 2010
Бурсаспор
14.09.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 1 тур
0 : 4
Завершен
Валенсия
16'
Т. Коста
40'
А. Адурис
68'
П. Эрнандес
76'
Р. Сольдадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бурсаспор - Валенсия
Замена
️️️️
Т. Коста
Замена
Г. Свенссон
️️️️
И. Эргич
Замена
Х. Мата
️️️️
А. Домингес
ГОЛ! 0:4!
Р. Сольдадо
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
А. Адурис
ГОЛ! 0:3!
П. Эрнандес
Замена
Т. Бахадыр
️️️️
Л. Нуньес
Замена
С. Илдырым
️️️️
Х. Чимшир
ГОЛ! 0:2!
А. Адурис
16'
ГОЛ! 0:1!
Т. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бурсаспор
27
Димитар Иванков
ВР
4
Эмер Эрдоган
ЦЗ
5
Милан Степанов
ЦЗ
6
Ведерсон
ЛВ
5
Хюсейн Чимшир
ЦП
25
Иван Эргич
ЦП
7
Федерико Инсуа
ЦП
14
Озан Ипек
ЦП
21
Али Тандоган
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
29
Леонель Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
17
Хоакин
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бурсаспор
16
Явуз Эзкан
ВР
16
Ибрахим Эзтюрк
ЦЗ
23
Мустафа Кечели
ЦЗ
22
Тургай Бахадыр
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
18
Пабло Баталья
ЦП
99
Серкан Илдырым
ЦФ
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
2-5-2-1
27
Иванков
4
Эрдоган
5
Степанов
7
Инсуа
14
Ипек
21
Тандоган
20
Шен
25
Эргич
6
Ведерсон
5
Чимшир
29
Нуньес
4-3-2-1
1
Санчес
2
Бруно
22
Матье
4
Наварро
20
Кошта
5
Топал
8
Коста
10
Домингес
17
Хоакин
19
Эрнандес
20
Адурис
5
Чимшир
99
Илдырым
99
Илдырым
5
Чимшир
29
Нуньес
22
Бахадыр
22
Бахадыр
29
Нуньес
25
Эргич
13
Свенссон
13
Свенссон
25
Эргич
10
Домингес
64
Мата
64
Мата
10
Домингес
20
Адурис
9
Сольдадо
9
Сольдадо
20
Адурис
Остались в запасе
Бурсаспор
Валенсия
16
Ибрахим Эзтюрк
ЦЗ
23
Мустафа Кечели
ЦЗ
16
Явуз Эзкан
ВР
18
Пабло Баталья
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
16
Ибрахим Эзтюрк
ЦЗ
23
Мустафа Кечели
ЦЗ
16
Явуз Эзкан
ВР
18
Пабло Баталья
ЦП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Бурсаспор - Валенсия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Стадион:
Бурса Ататюрк
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