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Хоакин
Хоакин
Завершил карьеру
21 июля 1981 (45), Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария
#17 | Полузащитник
179 см | 75 кг
Испания
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В Лиге Европы обновили возрастной рекорд
2025.09.25 01:03
1
Фото
Символическая сборная Ла Лиги в 21-м веке
2023.11.23 11:20
1
Расставшийся с Шакирой Пике рассказал, что стал чаще заниматься сексом
2023.11.08 19:19
2
Фото
Хоакин в 41 год повторил рекорд Примеры 25-летней давности и завершил карьеру
2023.06.05 08:57
Пост
Хоакин из «Бетиса» зажигает в 41: участвует в корриде и забивает рекордный гол в ЛЕ
2022.09.16 00:22
3
Хоакин продлил контракт с «Бетисом» на сезон. В июле ему исполнится 41 год
2022.07.06 18:52
40-летний Хоакин намерен остаться в «Бетисе» еще на сезон
2022.04.25 19:27
Фото
«Бетис» взял трофей впервые за 17 лет. Хоакин был в команде и сейчас, и в 2005 году
2022.04.24 08:40
3
Радимов – о матче «Зенит» – «Бетис»: «Хоакин должен со мной и Быстровым в студии «Матч ТВ» сидеть, а он голевые отдает»
2022.02.19 10:44
6
40-летний Хоакин из «Бетиса» анонсировал завершение карьеры
2021.11.15 08:51
Хоакин из «Бетиса» – 1-й игрок в 21-м веке, сделавший голевую передачу в матче Примеры после 40-летия
2021.10.18 23:48
1
Хоакин сыграл в 19-м сезоне Примеры. Это рекорд XXI века
2021.08.15 10:41
2
Фото
39-летний Хоакин на год продлил контракт с «Бетисом»
2021.05.24 21:34
2
39-летний Хоакин вышел на третье место по голевым передачам в Примере в 21-м веке
2021.04.19 10:17
1
Рибери стал пятым игроком, забивавшим в 17 сезонах подряд в топ-5 лигах Европы
2021.01.30 10:39
Примера. 39-летний Хоакин на 92-й минуте принес «Бетису» ничью в Сан-Себастьяне; команда Пеллегрини не проигрывает шесть матчей подряд
2021.01.23 22:44
Три игрока «Бетиса» заразились коронавирусом перед севильским дерби
2021.01.02 11:29
1
Хоакин: «Не взял бы Кумана даже в качестве обслуживающего персонала»
2020.11.03 10:58
2
Видео
Хавбек «Бетиса» Хоакин с накрашенными губами станцевал в женской одежде под песню Bamboleo
2020.03.19 01:37
3
Полузащитник «Бетиса» Хоакин вышел на четвертое место по числу матчей в Примере
2020.02.22 01:46
1
«Бетис» продлил контракт с 38-летним Хоакином. В начале декабря он оформил хет-трик за 18 минут
2019.12.26 20:44
Примера. Хет-трик за 18 минут 38-летнего Хоакина помог «Бетису» победить «Атлетик»
2019.12.08 18:05
2
Хоакин установил рекорд «Бетиса» по числу сыгранных матчей в Примере
2019.09.21 07:30
1
Касорла: «На свадьбе у Рамоса я пил ром и катался на бамперах машин. А Рейна порвал свою рубашку»
2019.06.20 16:30
2
37-летний Хоакин – самый возрастной игрок в XXI веке, забивавший в андалузском дерби
2018.09.03 07:30
6
Хоакин мечтает стать на 10 лет моложе
2018.02.19 06:45
5
Фото
«Бетис» продлил контракт с 36-летним Хоакином
2017.12.28 22:01
1
Видео
Сибасаки стал автором самого красивого гола в испанской Примере
2017.09.20 06:42
3
Хоакин отказался переходить в «Милан» по просьбе Монтеллы
2016.07.08 16:49
Хоакин: «Монтелла не рассчитывал на меня»
2015.09.10 13:34
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