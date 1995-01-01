Примера. Хет-трик за 18 минут 38-летнего Хоакина помог «Бетису» победить «Атлетик»

Полузащитник «Бетиса» Хоакин стал самым возрастным автором хет-трика в истории Примеры. Хавбек забил три мяча «Атлетику» в возрасте 38-и лет и 140 дней.

Баскская команда идет в турнирной таблице в зоне Лиги Европы – шестой. «Бетис» занимает 11-ю строчку.

Чемпионат Испании. Примера. 16-й тур

Бетис – Атлетик – 3:2 (3:1)

Голы: 1:0 – Хоакин, 2; 2:0 – Хоакин, 11; 3:0 – Хоакин, 20; 3:1 – Уильямс, 44 (с пенальти); 3:2 – Бершиче, 75.

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