Примера. Хет-трик за 18 минут 38-летнего Хоакина помог «Бетису» победить «Атлетик»

Помню, как этот парень в свои 20 зажигал на полях Японии и Кореи в 2002-м. Как ему тогда пророчили супер-карьеру. А теперь он почти вдвое старше. Время, ты неумолимо...
Полузащитник «Бетиса» Хоакин стал самым возрастным автором хет-трика в истории Примеры. Хавбек забил три мяча «Атлетику» в возрасте 38-и лет и 140 дней.
Баскская команда идет в турнирной таблице в зоне Лиги Европы – шестой. «Бетис» занимает 11-ю строчку.
Чемпионат Испании. Примера. 16-й тур
Голы: 1:0 – Хоакин, 2; 2:0 – Хоакин, 11; 3:0 – Хоакин, 20; 3:1 – Уильямс, 44 (с пенальти); 3:2 – Бершиче, 75.