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    Примера. Хет-трик за 18 минут 38-летнего Хоакина помог «Бетису» победить «Атлетик»

    Полузащитник «Бетиса» Хоакин стал самым возрастным автором хет-трика в истории Примеры. Хавбек забил три мяча «Атлетику» в возрасте 38-и лет и 140 дней.

    Баскская команда идет в турнирной таблице в зоне Лиги Европы – шестой. «Бетис» занимает 11-ю строчку.

    Чемпионат Испании. Примера. 16-й тур

    Бетис – Атлетик – 3:2 (3:1)

    Голы: 1:0 – Хоакин, 2; 2:0 – Хоакин, 11; 3:0 – Хоакин, 20; 3:1 – Уильямс, 44 (с пенальти); 3:2 – Бершиче, 75.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2376

      Черкизовский Кот 15 минут назад

      Помню, как этот парень в свои 20 зажигал на полях Японии и Кореи в 2002-м. Как ему тогда пророчили супер-карьеру. А теперь он почти вдвое старше. Время, ты неумолимо...

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