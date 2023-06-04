Статистика по турнирам

Испания. Кубок 2022/2023 Испания. Примера 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Испания. Кубок 2021/2022 Испания. Примера 2021/2022 Лига Европы 2021/2022 Испания. Кубок 2020/2021 Испания. Примера 2020/2021 Испания. Примера 2019/2020 Испания. Кубок 2018/2019 Испания. Примера 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Испания. Примера 2017/2018 Испания. Кубок 2016/2017 Испания. Примера 2016/2017 Испания. Примера 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Испания. Кубок 2012/2013 Испания. Примера 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Испания. Примера 2011/2012 Испания. Кубок 2010/2011 Испания. Примера 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Испания. Примера 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Испания. Кубок 2008/2009 Испания. Примера 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Суперкубок Испании 2008 Испания. Примера 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008