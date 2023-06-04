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Хоакин - статистика

Завершил карьеру
21 июля 1981 (45), Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария
#17 | Полузащитник
179 см | 75 кг
Испания
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
22
0
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Бетис
1 : 1
04.06.2023
Валенсия
1' - 60'
Испания. Примера, 37 тур
Жирона
1 : 2
28.05.2023
Бетис
82' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Бетис
0 : 1
24.05.2023
Хетафе
72' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Севилья
0 : 0
21.05.2023
Бетис
80' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Бетис
3 : 1
15.05.2023
Райо Вальекано
90' - 90'
90'
Испания. Примера, 33 тур
Атлетик
0 : 1
04.05.2023
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Барселона
4 : 0
29.04.2023
Бетис
64' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
0 : 0
25.04.2023
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Осасуна
3 : 2
22.04.2023
Бетис
65' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
3 : 1
15.04.2023
Эспаньол
81' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Бетис
0 : 2
09.04.2023
Кадис
65' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Атлетико
1 : 0
02.04.2023
Бетис
62' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
1 : 0
19.03.2023
Мальорка
82' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Вильярреал
1 : 1
12.03.2023
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Бетис
0 : 0
05.03.2023
Реал
87' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Эльче
2 : 3
24.02.2023
Бетис
46' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Бетис
2 : 1
18.02.2023
Вальядолид
81' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Альмерия
2 : 3
11.02.2023
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
3 : 4
04.02.2023
Сельта
62' - 90'
90'
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
1 : 2
01.02.2023
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
0 : 1
28.01.2023
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Эспаньол
1 : 0
21.01.2023
Бетис
74' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Райо Вальекано
1 : 2
08.01.2023
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
0 : 0
29.12.2022
Атлетик
84' - 90'
86'
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
1 : 2
23.10.2022
Атлетико
65' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Кадис
0 : 0
19.10.2022
Бетис
1' - 68'
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
3 : 1
16.10.2022
Альмерия
63' - 90'
66'
Испания. Примера, 8 тур
Вальядолид
0 : 0
09.10.2022
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
1 : 0
02.10.2022
Бетис
72' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
2 : 1
18.09.2022
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
1 : 0
11.09.2022
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Реал
2 : 1
03.09.2022
Бетис
72' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Бетис
1 : 0
26.08.2022
Осасуна
Был в запасе
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