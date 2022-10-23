Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Атлетико
Бетис - Атлетико: обзор матча 23 октября 2022
Бетис
23.10.2022, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 11 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико
84'
Н. Фекир
54'
А. Гризманн
71'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Атлетико
Желтая карточка
Р. Силва
89'
86'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
С. Ньигес
ГОЛ! 1:2!
Н. Фекир
84'
76'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
А. Гризманн
76'
Замена
Я. Карраско
️️️️
А. Корреа
Замена
А. Руйбаль
️️️️
Ю. Сабали
75'
Замена
Н. Фекир
️️️️
А. Гуардадо
75'
71'
ГОЛ! 0:2!
А. Гризманн
Пас отдал
М. Кунья
69'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
Замена
Хоакин
️️️️
Л. Энрике
65'
Замена
Х. Крус
️️️️
Родри
65'
59'
Замена
М. Кунья
️️️️
А. Мората
Желтая карточка
Г. Родригес
57'
57'
Желтая карточка
А. Мората
54'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
38'
Желтая карточка
Н. Молина
Замена
В. Руис
️️️️
Л. Фелипе
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Родри
АП
11
Луис Энрике
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
19
Хуан Крус
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Атлетико
13
Алехандро Итурбе
ВР
13
Иво Грбич
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Силва
11
Алекс Морено
2
Пеццелла
5
Фелипе
20
Сабали
10
Карвалью
2
Родригес
18
Гуардадо
10
Родри
11
Энрике
7
Иглесиас
4-3-1-2
13
Облак
20
Молина
20
Хименес
15
Савич
17
Рейнилду
19
Кондогбиа
28
Витсель
8
Ньигес
10
Корреа
21
Мората
7
Гризманн
5
Фелипе
4
Руис
4
Руис
5
Фелипе
18
Гуардадо
10
Фекир
10
Фекир
18
Гуардадо
20
Сабали
24
Руйбаль
24
Руйбаль
20
Сабали
11
Энрике
17
Хоакин
17
Хоакин
11
Энрике
10
Родри
19
Крус
19
Крус
10
Родри
8
Ньигес
7
Де Пауль
7
Де Пауль
8
Ньигес
10
Корреа
10
Карраско
10
Карраско
10
Корреа
7
Гризманн
79
Феликс
79
Феликс
7
Гризманн
21
Мората
10
Кунья
10
Кунья
21
Мората
Остались в запасе
Бетис
Атлетико
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Алехандро Итурбе
ВР
13
Иво Грбич
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
8
Пабло Барриос
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Остались в запасе
13
Алехандро Итурбе
ВР
13
Иво Грбич
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
8
Пабло Барриос
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Бетис - Атлетико
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
Okko Спорт
Новости команд
Все
Бетис
Атлетико
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:31
2
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Атлетико» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:31
2
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Атлетико» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+