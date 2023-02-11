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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Бетис
Альмерия - Бетис: обзор матча 11 февраля 2023
Альмерия
11.02.2023, суббота, 18:15
Испания. Примера, 21 тур
2 : 3
Завершен
Бетис
27'
Л. Суарес
63'
С. Кошта
6'
Родри
42'
С. Каналес
70'
А. Гуардадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альмерия - Бетис
90'
Желтая карточка
Г. Родригес
79'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Родри
Замена
Л. Рамазани
️️️️
Ф. Портильо
74'
Замена
Лазаро
️️️️
А. Эмбарба
73'
71'
Замена
В. Руис
️️️️
Г. Пеццелла
70'
ГОЛ! 2:3!
А. Гуардадо
Пас отдал
С. Каналес
68'
Замена
А. Перес
️️️️
Б. Иглесиас
ГОЛ! 2:2!
С. Кошта
63'
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
Г. Мелеро
58'
51'
Желтая карточка
А. Гуардадо
49'
Желтая карточка
Э. Гонсалес
Замена
У. Мендес
️️️️
А. Посо
46'
42'
ГОЛ! 1:2!
С. Каналес
Пас отдал
Родри
Желтая карточка
С. Бабич
39'
Замена
Чуми
️️️️
Р. Эли
33'
Желтая карточка
И. Эгуарас
31'
ГОЛ! 1:1!
Л. Суарес
27'
6'
ГОЛ! 0:1!
Родри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
16
Иньиго Эгуарас
ОП
11
Саму Кошта
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Бетис
1
Руй Силва
ВР
16
Абнер
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Родри
АП
7
Хуанми
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Альмерия
13
Диего Мариньо
ВР
21
Чуми
ЦЗ
15
Кайки
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
6
Мартин Свидерски
ОП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
89
Диего Соуза
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
1
Дани Мартин
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
11
Луис Энрике
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Мартинес
18
Акьем
6
Бабич
19
Эли
24
Посо
16
Эгуарас
11
Кошта
16
Мелеро
20
Портильо
23
Эмбарба
97
Суарес
4-2-2-2
1
Силва
20
Сабали
2
Пеццелла
6
Гонсалес
16
Абнер
2
Родригес
18
Гуардадо
20
Каналес
10
Родри
7
Иглесиас
7
Хуанми
23
Эмбарба
17
Лазаро
17
Лазаро
23
Эмбарба
19
Эли
21
Чуми
21
Чуми
19
Эли
24
Посо
17
Мендес
17
Мендес
24
Посо
20
Портильо
19
Рамазани
19
Рамазани
20
Портильо
16
Мелеро
19
Туре
19
Туре
16
Мелеро
2
Пеццелла
4
Руис
4
Руис
2
Пеццелла
10
Родри
11
Энрике
11
Энрике
10
Родри
7
Иглесиас
22
Перес
22
Перес
7
Иглесиас
Остались в запасе
Альмерия
Бетис
13
Диего Мариньо
ВР
15
Кайки
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
6
Мартин Свидерски
ОП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
89
Диего Соуза
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
1
Клаудио Браво
ВР
1
Дани Мартин
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
15
Кайки
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
6
Мартин Свидерски
ОП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
89
Диего Соуза
ЦФ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
1
Дани Мартин
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Альмерия - Бетис
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
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Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
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