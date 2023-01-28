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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Бетис
Хетафе - Бетис: обзор матча 28 января 2023
Хетафе
28.01.2023, суббота, 23:00
Испания. Примера, 19 тур
0 : 1
Завершен
Бетис
85'
Б. Иглесиас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Бетис
90'
+3
Замена
Э. Гонсалес
️️️️
В. Карвалью
90'
+2
Желтая карточка
Хуанми
Желтая карточка
Л. Милья
90'
87'
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
85'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Иглесиас
Желтая карточка
Д. Дуарте
79'
Желтая карточка
Г. Вильяр
72'
Замена
Порту
️️️️
Д. Суарес
72'
67'
Замена
Хуанми
️️️️
Л. Энрике
67'
Замена
Н. Фекир
️️️️
Родри
66'
Желтая карточка
Л. Энрике
Замена
Г. Вильяр
️️️️
А. Алгобия
64'
Желтая карточка
К. Аленья
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
19
Энес Унал
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Родри
АП
11
Луис Энрике
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Хетафе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
10
Порту
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
16
Абнер
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
3-2-3-2
13
Сорья
2
Джене
22
Дуарте
15
Альдрете
22
Суарес
2
Иглесиас
10
Аленья
27
Алгобия
6
Милья
9
Майорал
19
Унал
4-1-1-3-1
1
Силва
20
Сабали
5
Фелипе
2
Пеццелла
33
Миранда
10
Карвалью
2
Родригес
11
Энрике
10
Родри
20
Каналес
7
Иглесиас
27
Алгобия
12
Вильяр
12
Вильяр
27
Алгобия
22
Суарес
10
Порту
10
Порту
22
Суарес
10
Карвалью
6
Гонсалес
6
Гонсалес
10
Карвалью
10
Родри
10
Фекир
10
Фекир
10
Родри
11
Энрике
7
Хуанми
7
Хуанми
11
Энрике
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
Остались в запасе
Хетафе
Бетис
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
1
Клаудио Браво
ВР
16
Абнер
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
16
Абнер
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Хетафе - Бетис
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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