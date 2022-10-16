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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Альмерия
Бетис - Альмерия: обзор матча 16 октября 2022
Бетис
16.10.2022, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
3 : 1
Завершен
Альмерия
23'
В. Карвалью
66'
Б. Иглесиас
71'
В. Карвалью
52'
Э. Билал Туре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Альмерия
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
85'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
В. Карвалью
85'
78'
Замена
А. Посо
️️️️
У. Мендес
Замена
А. Гуардадо
️️️️
С. Каналес
74'
73'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Л. Рамазани
73'
Замена
Д. Соуза
️️️️
Э. Билал Туре
73'
Замена
Лазаро
️️️️
Л. Баптистао
ГОЛ! 3:1!
В. Карвалью
Пас отдал
Б. Иглесиас
71'
ГОЛ! 2:1!
Б. Иглесиас
Пас отдал
Хоакин
66'
Желтая карточка
Родри
63'
Замена
Хоакин
️️️️
Л. Энрике
63'
Замена
Х. Крус
️️️️
Родри
63'
Желтая карточка
С. Каналес
62'
61'
Замена
Л. Робертоне
️️️️
Г. Мелеро
52'
ГОЛ! 1:1!
Э. Билал Туре
Пас отдал
Г. Мелеро
ГОЛ! 1:0!
В. Карвалью
Пас отдал
А. Морено
23'
6'
Желтая карточка
Г. Мелеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Родри
АП
11
Луис Энрике
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
16
Иньиго Эгуарас
ОП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
19
Хуан Крус
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Альмерия
1
Фернандо Пачеко
ВР
15
Кайки
ЦЗ
21
Чуми
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
11
Саму Кошта
ОП
6
Мартин Свидерски
ОП
8
Лукас Робертоне
ЦП
8
Гуи Гедеш
ЦП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
89
Диего Соуза
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Силва
11
Алекс Морено
5
Фелипе
4
Руис
20
Сабали
10
Карвалью
2
Родригес
20
Каналес
10
Родри
11
Энрике
7
Иглесиас
4-1-2-1-2
13
Мартинес
17
Мендес
19
Эли
6
Бабич
18
Акьем
16
Эгуарас
17
де ла Хос
16
Мелеро
19
Рамазани
19
Туре
12
Баптистао
20
Каналес
18
Гуардадо
18
Гуардадо
20
Каналес
10
Карвалью
24
Руйбаль
24
Руйбаль
10
Карвалью
11
Энрике
17
Хоакин
17
Хоакин
11
Энрике
10
Родри
19
Крус
19
Крус
10
Родри
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
12
Баптистао
17
Лазаро
17
Лазаро
12
Баптистао
17
Мендес
24
Посо
24
Посо
17
Мендес
16
Мелеро
8
Робертоне
8
Робертоне
16
Мелеро
19
Рамазани
20
Портильо
20
Портильо
19
Рамазани
19
Туре
89
Соуза
89
Соуза
19
Туре
Остались в запасе
Бетис
Альмерия
1
Дани Мартин
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Фернандо Пачеко
ВР
15
Кайки
ЦЗ
21
Чуми
ЦЗ
11
Саму Кошта
ОП
6
Мартин Свидерски
ОП
8
Гуи Гедеш
ЦП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
15
Кайки
ЦЗ
21
Чуми
ЦЗ
11
Саму Кошта
ОП
6
Мартин Свидерски
ОП
8
Гуи Гедеш
ЦП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Бетис - Альмерия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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