Альмерия - Альбасете: обзор матча 18 августа 2025

Альмерия
18.08.2025, понедельник, 22:30
Испания. Сегунда, 1 тур
4 : 4
Завершен
Альбасете
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Альмерия - Альбасете
Новости команд
Все
Альмерия
Альбасете
«Спортинг» купил Луиса Суареса на замену Дьекерешу
28 июля, 22:00
«Реал» купил марокканского нападающего
12 июля, 16:47
2
Определились финалисты плей-офф за последнюю путевку в Примеру
13 июня, 08:57
В Сегунде определился второй клуб, вышедший в Примеру, и все участники плей-офф
3 июня, 10:56
1
Роналду может стать совладельцем испанского клуба
16 мая, 20:00
«Спортинг» купил Луиса Суареса на замену Дьекерешу
28 июля, 22:00
«Реал» купил марокканского нападающего
12 июля, 16:47
2
Определились финалисты плей-офф за последнюю путевку в Примеру
13 июня, 08:57
В Сегунде определился второй клуб, вышедший в Примеру, и все участники плей-офф
3 июня, 10:56
1
Роналду может стать совладельцем испанского клуба
16 мая, 20:00
«Реал» и «Барселону» не взяли в комиссию по реформированию судейства в Испании
19 февраля, 23:41
«Дерьмо и ветчина»: «Гранада» проиграла в дебютном матче Абаскаля
16 августа 2024, 16:48
8
«Альбасете» арендовал 18-летнего форварда ЦСКА Заботкина с правом выкупа
30 декабря 2021, 16:49
2
Зозуля – об оскорблениях фанатов: «Я уже был фашистом, нацистом, расистом. Скоро скажут, что я гей»
2 марта 2020, 11:48
6
«Райо Вальекано» обязали выплатить штраф и закрыть трибуны за оскорбление фанатами Зозули
7 февраля 2020, 22:59
1
Больше новостей
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Последние матчи
Все
Альмерия
Альбасете
Испания. Сегунда, 1 тур
Альмерия
4 : 4
18.08.2025
Альбасете
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Реал Ов
1 : 1
11.06.2025
Альмерия
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Альмерия
1 : 2
07.06.2025
Реал Ов
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
01.06.2025
Альбасете
Испания. Сегунда, 42 тур
Альмерия
2 : 0
01.06.2025
Тенерифе
