«Реал» и «Барселону» не взяли в комиссию по реформированию судейства в Испании

42 клуба Ла Лиги, выступающие в Примере и Сегунде, сегодня сформировали две комиссии: по реформированию системы судейства и по соревнованиям.

В каждую из них входят по два представителя первого и второго по силе дивизионов Испании. Третьи члены комиссий будут выбраны совместным решением Ла Лиги и Королевской федерации испанского футбола (RFEF).

«Реал» и «Барселона» претендовали на попадание в обе комиссии, но не набрали нужного числа голосов. «Мадрид» получил 4 голоса на выборах в комиссию по судейству и 2 – в комиссию по соревнованиям. «Блауграна» на первых выборах набрала один голос, на вторых – два.

По итогам голосования в комиссию по реформированию системы судейства вошли «Бетис» и «Севилья» от Примеры и «Гранада» и «Альбасете» от Сегунды, в комиссию по соревнованиям – «Атлетико» и «Вильярреал» от Примеры и «Расинг де Феррол» и «Малага» от Сегунды.