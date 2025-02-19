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  • «Реал» и «Барселону» не взяли в комиссию по реформированию судейства в Испании

«Реал» и «Барселону» не взяли в комиссию по реформированию судейства в Испании

42 клуба Ла Лиги, выступающие в Примере и Сегунде, сегодня сформировали две комиссии: по реформированию системы судейства и по соревнованиям.

В каждую из них входят по два представителя первого и второго по силе дивизионов Испании. Третьи члены комиссий будут выбраны совместным решением Ла Лиги и Королевской федерации испанского футбола (RFEF).

«Реал» и «Барселона» претендовали на попадание в обе комиссии, но не набрали нужного числа голосов. «Мадрид» получил 4 голоса на выборах в комиссию по судейству и 2 – в комиссию по соревнованиям. «Блауграна» на первых выборах набрала один голос, на вторых – два.

По итогам голосования в комиссию по реформированию системы судейства вошли «Бетис» и «Севилья» от Примеры и «Гранада» и «Альбасете» от Сегунды, в комиссию по соревнованиям – «Атлетико» и «Вильярреал» от Примеры и «Расинг де Феррол» и «Малага» от Сегунды.

  • Комиссия по судейству отвечает за диалог, оценку вариантов, выражение позиции клубов на собраниях и применение силы и давления для изменений, но она не принимает решения самостоятельно.
  • Комиссия по соревнованиям будет обсуждать другие вопросы, связанные с повседневной спортивной жизнью.

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Источник: Relevo

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19.02.2025 23:41
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