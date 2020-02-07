«Райо Вальекано» обязали выплатить штраф и закрыть трибуны за оскорбление фанатами Зозули

Федерация футбола Испании вынесла вердикт по делу в отношении «Райо Вальекано», чьи фанаты в декабре оскорбляли футболиста «Альбасете» Романа Зозулю. Мадридцы называли украинца нацистом.

«Райо Вальекано» оштрафовали на 18 тысяч евро и обязали закрыть трибуны, с которых доносились оскорбления. Второе наказание распространится на две ближайшие домашние игры.