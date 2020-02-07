«Райо Вальекано» обязали выплатить штраф и закрыть трибуны за оскорбление фанатами Зозули

Федерация футбола Испании вынесла вердикт по делу в отношении «Райо Вальекано», чьи фанаты в декабре оскорбляли футболиста «Альбасете» Романа Зозулю. Мадридцы называли украинца нацистом.
«Райо Вальекано» оштрафовали на 18 тысяч евро и обязали закрыть трибуны, с которых доносились оскорбления. Второе наказание распространится на две ближайшие домашние игры.
- В 2017 году Зозуля перешел в «Райо Вальекано», но не сыграл за команду ни матча из-за конфликта с фанатами.
- Болельщики обвинили его в связях с ультраправыми организациями на Украине и потребовали ухода из клуба.
- Декабрьский матч «Райо Вальекано» – «Альбасете» пришлось приостанавливать.
Источник: Marca