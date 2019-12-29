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    «Райо Вальекано» обязали выплатить штраф и закрыть трибуны за оскорбление фанатами Зозули

    Федерация футбола Испании вынесла вердикт по делу в отношении «Райо Вальекано», чьи фанаты в декабре оскорбляли футболиста «Альбасете» Романа Зозулю. Мадридцы называли украинца нацистом.

    «Райо Вальекано» оштрафовали на 18 тысяч евро и обязали закрыть трибуны, с которых доносились оскорбления. Второе наказание распространится на две ближайшие домашние игры.

    • В 2017 году Зозуля перешел в «Райо Вальекано», но не сыграл за команду ни матча из-за конфликта с фанатами.
    • Болельщики обвинили его в связях с ультраправыми организациями на Украине и потребовали ухода из клуба.
    • Декабрьский матч «Райо Вальекано» – «Альбасете» пришлось приостанавливать.

    Источник: Marca

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    07.02.2020 22:59
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