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  • «Райо Вальекано» обязали выплатить штраф и закрыть трибуны за оскорбление фанатами Зозули

«Райо Вальекано» обязали выплатить штраф и закрыть трибуны за оскорбление фанатами Зозули

7 февраля 2020, 22:59
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Федерация футбола Испании вынесла вердикт по делу в отношении «Райо Вальекано», чьи фанаты в декабре оскорбляли футболиста «Альбасете» Романа Зозулю. Мадридцы называли украинца нацистом.

«Райо Вальекано» оштрафовали на 18 тысяч евро и обязали закрыть трибуны, с которых доносились оскорбления. Второе наказание распространится на две ближайшие домашние игры.

  • В 2017 году Зозуля перешел в «Райо Вальекано», но не сыграл за команду ни матча из-за конфликта с фанатами.
  • Болельщики обвинили его в связях с ультраправыми организациями на Украине и потребовали ухода из клуба.
  • Декабрьский матч «Райо Вальекано» – «Альбасете» пришлось приостанавливать.

Источник: Marca
Украина. Премьер-лига Райо Вальекано Альбасете Зозуля Роман
Комментарии (1)
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Томик
1581113044
Скоро без болельщиков футбол будет. Показал банан - расизм, назвал нациста нацистом - зозулизм. Что там у вас ещё припрятано для того, чтобы на футбол никто не ходил?
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