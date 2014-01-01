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    Зозуля – об оскорблениях фанатов: «Я уже был фашистом, нацистом, расистом. Скоро скажут, что я гей»

    Форвард «Альбасете» Роман Зозуля рассказал о своем отношении к оскорбительным выкрикам со стороны фанатов «Райо Вальекано».

    «Когда все начиналось, я был фашистом. Потом они начали вскрывать мой Фейсбук и я стал нацистом, недавно я стал расистом и сегодня я...

    Я не слышал, но мне сказали, что кричали: “Комуннист”. Они ещe сами разобраться не могут. Скоро скажут, что я марикон. Марикон – это гей по-испански. Я уже жду этого», – сказал украинец.

    • В декабре арбитр прервал матч «Райо Вальекано» – «Альбасете» из-за травли в адрес Зозули.
    • Нападающего называли «нацистом», подразумевая его связи с ультраправыми организациями на Украине.

    Источник: Football Hub

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +380

      Олег1204 20 минут назад

      Он не гей, он п...ор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3036

      InterMilLano1908 24 минуты назад

      Ну теперь ему кранты, если он в Европе прировнял геев к нацистам)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1808

      Борат 53 минуты назад

      ну если в спартак перейдёшь, то так и будет !
      гыгы

      3
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