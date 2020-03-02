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  • Зозуля – об оскорблениях фанатов: «Я уже был фашистом, нацистом, расистом. Скоро скажут, что я гей»

Зозуля – об оскорблениях фанатов: «Я уже был фашистом, нацистом, расистом. Скоро скажут, что я гей»

2 марта 2020, 11:48
6

Форвард «Альбасете» Роман Зозуля рассказал о своем отношении к оскорбительным выкрикам со стороны фанатов «Райо Вальекано».

«Когда все начиналось, я был фашистом. Потом они начали вскрывать мой Фейсбук и я стал нацистом, недавно я стал расистом и сегодня я...

Я не слышал, но мне сказали, что кричали: “Комуннист”. Они ещe сами разобраться не могут. Скоро скажут, что я марикон. Марикон – это гей по-испански. Я уже жду этого», – сказал украинец.

  • В декабре арбитр прервал матч «Райо Вальекано» – «Альбасете» из-за травли в адрес Зозули.
  • Нападающего называли «нацистом», подразумевая его связи с ультраправыми организациями на Украине.

Источник: Football Hub
Испания Альбасете Райо Вальекано Зозуля Роман
Комментарии (6)
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InterMilLano1908
1583141249
Ну теперь ему кранты, если он в Европе прировнял геев к нацистам)))
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Олег1204
1583141489
Он не гей, он п...ор
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Давид59
1583146183
Мудак он. Вроде в Европе играет, а не знает, что там гей - это не оскорбление.
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maratagliulin
1583150539
Хоть в чём-то сам признался
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Hektor 84
1583159080
Так и похож на гея
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