Зозуля – об оскорблениях фанатов: «Я уже был фашистом, нацистом, расистом. Скоро скажут, что я гей»

Форвард «Альбасете» Роман Зозуля рассказал о своем отношении к оскорбительным выкрикам со стороны фанатов «Райо Вальекано».

«Когда все начиналось, я был фашистом. Потом они начали вскрывать мой Фейсбук и я стал нацистом, недавно я стал расистом и сегодня я...

Я не слышал, но мне сказали, что кричали: “Комуннист”. Они ещe сами разобраться не могут. Скоро скажут, что я марикон. Марикон – это гей по-испански. Я уже жду этого», – сказал украинец.