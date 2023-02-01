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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Барселона
Бетис - Барселона: обзор матча 01 февраля 2023
Бетис
01.02.2023, среда, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
85'
Ж. Кунде (АГ)
65'
Рафинья
80'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Барселона
90'
Замена
Ф. Кессье
️️️️
Педри
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Ж. Кунде
85'
84'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Гави
80'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Р. Араухо
80'
Замена
А. Фати
️️️️
Рафинья
Замена
Ю. Сабали
️️️️
А. Руйбаль
78'
Замена
Родри
️️️️
Л. Энрике
77'
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
77'
Желтая карточка
Л. Фелипе
69'
Желтая карточка
А. Гуардадо
67'
Желтая карточка
А. Руйбаль
66'
65'
ГОЛ! 0:1!
Рафинья
Пас отдал
А. Бальде
Замена
Хуанми
️️️️
Н. Фекир
63'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
В. Карвалью
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
16
Абнер
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
11
Луис Энрике
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Гави
ЦП
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
1
Дани Мартин
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Родри
АП
17
Хоакин
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
47
Анхель Аларкон
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
20
Пабло Торре
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
3-1-1-3-2
1
Силва
16
Абнер
2
Пеццелла
5
Фелипе
10
Карвалью
2
Родригес
20
Каналес
10
Фекир
11
Энрике
7
Иглесиас
24
Руйбаль
4-1-3-1-1
1
тер Стеген
15
Кристенсен
33
Араухо
23
Кунде
3
Бальде
5
Бускетс
8
Педри
21
де Йонг
6
Гави
11
Рафинья
9
Левандовски
24
Руйбаль
20
Сабали
20
Сабали
24
Руйбаль
10
Карвалью
18
Гуардадо
18
Гуардадо
10
Карвалью
11
Энрике
10
Родри
10
Родри
11
Энрике
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
10
Фекир
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Фекир
8
Педри
19
Кессье
19
Кессье
8
Педри
11
Рафинья
31
Фати
31
Фати
11
Рафинья
6
Гави
14
Торрес
14
Торрес
6
Гави
Остались в запасе
Бетис
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
1
Дани Мартин
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
47
Анхель Аларкон
ЛВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
1
Дани Мартин
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
17
Хоакин
ПВ
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
47
Анхель Аларкон
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Бетис - Барселона
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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