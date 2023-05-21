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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Бетис
Севилья - Бетис: обзор матча 21 мая 2023
Севилья
21.05.2023, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 35 тур
0 : 0
Завершен
Бетис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Бетис
86'
Красная карточка
Х. Миранда
Замена
Х. Навас
️️️️
Г. Монтиэль
82'
Замена
М. Акунья
️️️️
А. Теллес
82'
81'
Замена
Х. Миранда
️️️️
Абнер
80'
Замена
Хоакин
️️️️
С. Каналес
71'
Замена
П. Акуоку
️️️️
В. Карвалью
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Р. Мир
70'
Замена
Б. Хиль
️️️️
А. Гомес
70'
65'
Замена
Хуанми
️️️️
Б. Иглесиас
Замена
Сусо
️️️️
О. Торрес
50'
46'
Замена
Родри
️️️️
Л. Энрике
Желтая карточка
К. Рекик
45'
+1
Желтая карточка
Г. Монтиэль
33'
27'
Желтая карточка
Л. Энрике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
16
Абнер
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
11
Луис Энрике
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
5
Фернандо
ОП
10
Сусо
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
19
Хуан Крус
АП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
3-1-3-1-2
13
Дмитрович
13
Теллес
4
Рекик
29
Монтиэль
18
Гуйе
11
Ракитич
8
Торрес
8
Гудель
9
Ламела
17
Мир
10
Гомес
4-1-1-2-2
1
Браво
20
Сабали
2
Пеццелла
5
Фелипе
16
Абнер
10
Карвалью
2
Родригес
11
Энрике
20
Каналес
7
Иглесиас
22
Перес
13
Теллес
21
Акунья
21
Акунья
13
Теллес
29
Монтиэль
16
Навас
16
Навас
29
Монтиэль
10
Гомес
17
Хиль
17
Хиль
10
Гомес
8
Торрес
10
Сусо
10
Сусо
8
Торрес
17
Мир
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
17
Мир
16
Абнер
33
Миранда
33
Миранда
16
Абнер
10
Карвалью
24
Акуоку
24
Акуоку
10
Карвалью
11
Энрике
10
Родри
10
Родри
11
Энрике
20
Каналес
17
Хоакин
17
Хоакин
20
Каналес
7
Иглесиас
7
Хуанми
7
Хуанми
7
Иглесиас
Остались в запасе
Севилья
Бетис
37
Яссин Буну
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
7
Лукас Окампос
ЛВ
17
Хесус Корона
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Руй Силва
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
19
Хуан Крус
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
7
Лукас Окампос
ЛВ
17
Хесус Корона
ПВ
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
19
Хуан Крус
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Севилья - Бетис
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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