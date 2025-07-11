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Италия. Серия B
Команды
Падова
Алехандро Гомес
€ 500 тыс
Алехандро Гомес
Падова
15 февраля 1988 (38)
#10 | Полузащитник
166 см | 60 кг
Аргентина
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Публикации
Фото
«Падова» из Серии В подписала действующего чемпиона мира
2025.07.11 23:33
У Месси был серьезный конфликт с партнером по сборной Аргентины на ЧМ-2022
2023.12.22 00:45
Раскрыт препарат, обнаруженный в организме Гомеса – чемпиона мира дисквалифицировали на два года
2023.10.20 21:24
1
Стало известно, повлияет ли дисквалификация Гомеса за допинг на результат ЧМ-2022
2023.10.20 17:30
1
⚡️ Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 2 года – он употреблял допинг перед победным ЧМ-2022
2023.10.20 14:42
4
Видео
Гомес и Галлиани станцевали на презентации новичка «Монцы»
2023.10.01 12:24
1
Фото
«Монца» подписала чемпиона мира-2022
2023.09.29 22:36
Победитель ЧМ-2022 задумался о завершении карьеры
2023.09.23 11:40
1
«Севилья» расторгла контракт с чемпионом мира
2023.09.01 15:20
1
Игрок сборной Аргентины заколдовал партнера, чтобы попасть на ЧМ-2022: безумная история про чемпионов мира
2023.03.18 13:22
Гомес: «Сборная Аргентины праздновала победу Хорватии над Бразилией на ЧМ-2022 как свою собственную»
2023.02.08 23:25
Фото
Гомес сделал три татуировки в честь победы Аргентины на ЧМ-2022
2023.01.08 01:34
Стало известно, почему аргентинец Гомес пропустил решающие матчи ЧМ-2022
2022.12.22 08:38
1
Видео
Гомес разбрасывал деньги фанатам на чемпионском параде Аргентины
2022.12.21 01:42
Месси, Паредес, Гомес и Дибала – в итоговой заявке сборной Аргентины на матчи отбора ЧМ-2022
2021.08.23 18:07
Гасперини: «Физическая агрессия была со стороны Гомеса. Он не уважал владельцев «Аталанты»
2021.08.18 17:38
Гомес – о конфликте с Гасперини: «Он попытался меня ударить. У президента не нашлось яиц попросить его извиниться»
2021.08.18 13:59
6
Примера. Гол Гомеса в дебютной игре помог «Севилье» разгромить «Хетафе»; судья удалил обоих тренеров
2021.02.07 01:15
Фото
Гомес перешел из «Аталанты» в «Севилью»
2021.01.26 22:46
7
Фото
Гомес вылетел на подписание контракта с «Севильей»
2021.01.26 16:20
Журналист Романо: «Аталанта» и «Севилья» согласовали трансфер Гомеса
2021.01.26 09:20
3
Гасперини: «Гомес переходит в «Севилью»? Желаю ему всего наилучшего»
2021.01.23 22:58
2
Журналист Скира: «Гомес согласовал контракт с «Севильей» с зарплатой 3 миллиона в год»
2021.01.23 18:24
Goal: «Аталанта» потребовала за Гомеса 15 миллионов
2021.01.23 14:11
2
Журналист Романо: «Начались переговоры «Севильи» и «Аталанты» по Гомесу. Его хотят продать за пределы Италии»
2021.01.22 23:05
Ди Марцио: Гомес может перейти из «Аталанты» в «Севилью»
2021.01.22 08:37
Sky Sport: «Аталанта» заблокировала трансфер Гомеса в итальянские топ-клубы
2021.01.13 16:52
1
«Ювентус» готов обменять Бернардески на Гомеса из «Аталанты»
2021.01.07 19:53
Ди Марцио: «Ювентус» попробует приобрести Гомеса, если продаст Бернардески в «Герту»
2021.01.05 10:28
3
Президент «Аталанты» – о конфликте Гасперини и Гомеса: «Тема закрыта. Тренер – навсегда, как и клуб»
2020.12.31 14:03
1
2
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Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
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