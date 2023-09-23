Победитель ЧМ-2022 задумался о завершении карьеры

Я жду подходящего предложения - ну жди пенсионер и надо было молчать, а не гонор показывать в Аталанте
Экс-нападающий «Севильи» Алехандро Гомес высказался о своем будущем.
«Я жду подходящего предложения. Если его не будет, то могу рассмотреть вариант с завершением карьеры.
Я отдал всего себя футболу и не хочу уходить на грустной ноте», – заявил 35-летний вингер.
- Гомес – действующий чемпион мира в составе сборной Аргентины.
- В начале сентября «Севилья» расторгла с ним контракт.
- В испанском клубе он провел 2,5 года: 90 матчей, 10 голов, 6 ассистов.