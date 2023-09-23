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    Победитель ЧМ-2022 задумался о завершении карьеры

    Экс-нападающий «Севильи» Алехандро Гомес высказался о своем будущем.

    «Я жду подходящего предложения. Если его не будет, то могу рассмотреть вариант с завершением карьеры.

    Я отдал всего себя футболу и не хочу уходить на грустной ноте», – заявил 35-летний вингер.

    • Гомес – действующий чемпион мира в составе сборной Аргентины.
    • В начале сентября «Севилья» расторгла с ним контракт.
    • В испанском клубе он провел 2,5 года: 90 матчей, 10 голов, 6 ассистов.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14955

      Skull_Boy 55 минут назад

      Я жду подходящего предложения - ну жди пенсионер и надо было молчать, а не гонор показывать в Аталанте

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