Победитель ЧМ-2022 задумался о завершении карьеры

Экс-нападающий «Севильи» Алехандро Гомес высказался о своем будущем.

«Я жду подходящего предложения. Если его не будет, то могу рассмотреть вариант с завершением карьеры.

Я отдал всего себя футболу и не хочу уходить на грустной ноте», – заявил 35-летний вингер.