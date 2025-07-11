«Падова» из Серии В подписала действующего чемпиона мира

Футбольный клуб «Падова» объявил о подписании контракта с Папу Гомесом. Соглашение с аргентинцем будет действовать до 30 июня 2027 года. Гомес не сможет тренироваться с основной командой до 19 августа 2025 года.

Это связано с решением Испанской антидопинговой комиссии, о котором ФИФА уведомила через Итальянскую федерацию футбола 20 октября 2023 года. Игрок будет тренироваться по индивидуальной программе.

Алехандро Дарио Гомес, известный как Папу Гомес, родился 15 февраля 1988 года в Буэнос-Айресе. Он полузащитник или нападающий ростом 167 см. В составе сборной Аргентины Гомес стал чемпионом мира в 2022 году и чемпионом Южной Америки в 2021 году. В своей карьере он также выигрывал Лигу Европы в сезоне-2022/23 и Кубок УЕФА-КОНМЕБОЛ в 2023 году с «Севильей». Он был лучшим ассистентом Серии А в сезоне-2019/20 и занимает 4-е место по количеству голевых передач за всю историю Серии А.