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«Падова» из Серии В подписала действующего чемпиона мира

Вчера, 23:33

Футбольный клуб «Падова» объявил о подписании контракта с Папу Гомесом. Соглашение с аргентинцем будет действовать до 30 июня 2027 года. Гомес не сможет тренироваться с основной командой до 19 августа 2025 года.

Это связано с решением Испанской антидопинговой комиссии, о котором ФИФА уведомила через Итальянскую федерацию футбола 20 октября 2023 года. Игрок будет тренироваться по индивидуальной программе.

Алехандро Дарио Гомес, известный как Папу Гомес, родился 15 февраля 1988 года в Буэнос-Айресе. Он полузащитник или нападающий ростом 167 см. В составе сборной Аргентины Гомес стал чемпионом мира в 2022 году и чемпионом Южной Америки в 2021 году. В своей карьере он также выигрывал Лигу Европы в сезоне-2022/23 и Кубок УЕФА-КОНМЕБОЛ в 2023 году с «Севильей». Он был лучшим ассистентом Серии А в сезоне-2019/20 и занимает 4-е место по количеству голевых передач за всю историю Серии А.

  • 20 октября 2023 года Гомес получил дисквалификацию на 2 года после положительного допинг-теста, проведенного в октябре 2022 года, когда он играл за «Севилью».
  • Футболист заявил, что принял сироп своего сына для облегчения острого бронхоспазма без согласия клубного врача и клуба.
  • Его последним клубом до «Падовы» была «Монца», куда он перешел 29 сентября 2023 года и отыграл 2 матча в Серии А.

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Источник: официальный сайт «Падовы»
Италия. Серия А Аргентина. Примера Трансферы Падова Аргентина Гомес Алехандро
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