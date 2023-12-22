У Месси был серьезный конфликт с партнером по сборной Аргентины на ЧМ-2022

Стало известно о скандале в расположении сборной Аргентины во время чемпионата мира.

После одного из матчей произошел серьезный конфликт между Лионелем Месси и Алехандро Гомесом.

Футболисты радовались победе, и Гомес в раздевалке выкрикнул: «Отдай Антонеллу!».

Это очень разозлило Месси. Антонелла Роккуццо – его жена.

Аргентина в финале ЧМ-2022 победила Францию в серии пенальти.

Гомес пропустил матчи 1/4, 1/2 и финал турнира.

Он поучаствовал только в 2 играх – с Саудовской Аравией (1:2) и Австралией (2:1).

Встречайте 2024 год с бонусом до 17000 рублей!