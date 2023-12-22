Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • У Месси был серьезный конфликт с партнером по сборной Аргентины на ЧМ-2022

    У Месси был серьезный конфликт с партнером по сборной Аргентины на ЧМ-2022

    Стало известно о скандале в расположении сборной Аргентины во время чемпионата мира.

    После одного из матчей произошел серьезный конфликт между Лионелем Месси и Алехандро Гомесом.

    Футболисты радовались победе, и Гомес в раздевалке выкрикнул: «Отдай Антонеллу!».

    Это очень разозлило Месси. Антонелла Роккуццо – его жена.

    • Аргентина в финале ЧМ-2022 победила Францию в серии пенальти.
    • Гомес пропустил матчи 1/4, 1/2 и финал турнира.
    • Он поучаствовал только в 2 играх – с Саудовской Аравией (1:2) и Австралией (2:1).

    Новости по теме
    Агуэро назвал лучшего футболиста 2023 года: «Он будет лучшим, пока играет» 2
    ФСБ изъяла в Москве 673 кг кокаина в упаковках с изображением Месси 19
    Назван лучший игрок 2023 года по версии FourFourTwo – это не Месси
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+