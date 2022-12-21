Гомес разбрасывал деньги фанатам на чемпионском параде Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Алехандро Гомес необычно отпраздновал победу на ЧМ-2022.
Футболист во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе разбрасывал болельщикам деньги.
- На улицы столицы Аргентины вышли 4 миллиона человек.
- Примечательно, что население Буэнос-Айреса насчитывает около 3 миллионов человек.
- В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти.
- Аргентинцы впервые с 1986 года стали чемпионами мира.
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Источник: «Бомбардир»