Гомес разбрасывал деньги фанатам на чемпионском параде Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Алехандро Гомес необычно отпраздновал победу на ЧМ-2022.

Футболист во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе разбрасывал болельщикам деньги.

На улицы столицы Аргентины вышли 4 миллиона человек.

Примечательно, что население Буэнос-Айреса насчитывает около 3 миллионов человек.

В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти.

Аргентинцы впервые с 1986 года стали чемпионами мира.

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