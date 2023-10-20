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  • Раскрыт препарат, обнаруженный в организме Гомеса – чемпиона мира дисквалифицировали на два года

Раскрыт препарат, обнаруженный в организме Гомеса – чемпиона мира дисквалифицировали на два года

20 октября 2023, 21:24
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«Монца» официально подтвердила отстранение от футбола Алехандро Гомеса.

  • Аргентинца дисквалифицировали на 2 года за употребление допинга.
  • Запрещенное вещество обнаружили в его организме в ноябре 2022 года – за несколько дней до старта ЧМ.
  • По словам футболиста, допинг оказался в его крови из-за выпитого сиропа от кашля, который предназначался для ребенка.

«В анализах Гомеса был обнаружен тербуталин. Это препарат, который принимался для купирования приступа бронхоспазма в октябре 2022 года, когда футболист выступал за «Севилью».

Положительный результат является следствием непреднамеренного приема. «Монца» оставляет за собой право оценить дальнейшие процессуальные действия», – говорится в заявлении клуба.

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Источник: сайт «Монцы»
Италия. Серия А Монца Севилья Аргентина Гомес Алехандро
Комментарии (1)
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Napaleon Banapart
1697835034
Чтоб бронхоспазм купировать нужно подышать над вареной картошкой накрывшись пледом. Потом хряпнуть 300 грамм. Жрут всякую гадость.
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