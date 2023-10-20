Раскрыт препарат, обнаруженный в организме Гомеса – чемпиона мира дисквалифицировали на два года

«Монца» официально подтвердила отстранение от футбола Алехандро Гомеса.

Аргентинца дисквалифицировали на 2 года за употребление допинга.

Запрещенное вещество обнаружили в его организме в ноябре 2022 года – за несколько дней до старта ЧМ.

По словам футболиста, допинг оказался в его крови из-за выпитого сиропа от кашля, который предназначался для ребенка.

«В анализах Гомеса был обнаружен тербуталин. Это препарат, который принимался для купирования приступа бронхоспазма в октябре 2022 года, когда футболист выступал за «Севилью».

Положительный результат является следствием непреднамеренного приема. «Монца» оставляет за собой право оценить дальнейшие процессуальные действия», – говорится в заявлении клуба.