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    • Раскрыт препарат, обнаруженный в организме Гомеса – чемпиона мира дисквалифицировали на два года

    Раскрыт препарат, обнаруженный в организме Гомеса – чемпиона мира дисквалифицировали на два года

    «Монца» официально подтвердила отстранение от футбола Алехандро Гомеса.

    • Аргентинца дисквалифицировали на 2 года за употребление допинга.
    • Запрещенное вещество обнаружили в его организме в ноябре 2022 года – за несколько дней до старта ЧМ.
    • По словам футболиста, допинг оказался в его крови из-за выпитого сиропа от кашля, который предназначался для ребенка.

    «В анализах Гомеса был обнаружен тербуталин. Это препарат, который принимался для купирования приступа бронхоспазма в октябре 2022 года, когда футболист выступал за «Севилью».

    Положительный результат является следствием непреднамеренного приема. «Монца» оставляет за собой право оценить дальнейшие процессуальные действия», – говорится в заявлении клуба.

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    Источник: сайт «Монцы»

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