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    • Стало известно, повлияет ли дисквалификация Гомеса за допинг на результат ЧМ-2022

    Стало известно, повлияет ли дисквалификация Гомеса за допинг на результат ЧМ-2022

    Легитимности победы сборной Аргентины на ЧМ-2022 ничего не угрожает.

    Двухлетняя дисквалификация Алехандро Гомеса за употребление допинга не имеет обратной силы, поэтому его участие в катарском мундиале было законным.

    • Запрещенное вещество обнаружили в организме аргентинца в ноябре 2022 года – за несколько дней до старта ЧМ.
    • По словам Гомеса, допинг оказался в его крови из-за выпитого сиропа от кашля, который предназначался для его ребeнка.
    • Аргентина в финале чемпионата мира обыграла Франции в серии пенальти.

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    Источник: Mundo Deportivo

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