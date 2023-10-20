Стало известно, повлияет ли дисквалификация Гомеса за допинг на результат ЧМ-2022

Легитимности победы сборной Аргентины на ЧМ-2022 ничего не угрожает.
Двухлетняя дисквалификация Алехандро Гомеса за употребление допинга не имеет обратной силы, поэтому его участие в катарском мундиале было законным.
- Запрещенное вещество обнаружили в организме аргентинца в ноябре 2022 года – за несколько дней до старта ЧМ.
- По словам Гомеса, допинг оказался в его крови из-за выпитого сиропа от кашля, который предназначался для его ребeнка.
- Аргентина в финале чемпионата мира обыграла Франции в серии пенальти.
Источник: Mundo Deportivo