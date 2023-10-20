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    • ⚡️ Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 2 года – он употреблял допинг перед победным ЧМ-2022

    ⚡️ Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 2 года – он употреблял допинг перед победным ЧМ-2022

    Алехандро Гомес отстранен от официальных матчей до 2025 года.

    Вингер «Монцы» получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга.

    Запрещенное вещество обнаружили в его организме в ноябре 2022 года -за несколько дней до старта чемпионата мира, в котором сборная Аргентины одержала победу.

    Гомес попался на допинге, когда был игроком «Севильи». В начале сентября испанский клуб расторг с ним контракт, а в конце месяца игрока подписала «Монца».

    По словам победителя ЧМ-2022, допинг оказался в его крови из-за выпитого сиропа от кашля, который предназначался для его ребeнка.

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    Источник: Relevo

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    Сегодня, 14:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4023

      acor94 29 минут назад

      Лишить сборную кубка мира, отобрать зм у месси и отдать все победы черепашке! Он заслужил!

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      Рейтинг: +1363

      Дубина > acor94 27 минут назад

      Лучше Дзюбе)))

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