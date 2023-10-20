⚡️ Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 2 года – он употреблял допинг перед победным ЧМ-2022

Алехандро Гомес отстранен от официальных матчей до 2025 года.

Вингер «Монцы» получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга.

Запрещенное вещество обнаружили в его организме в ноябре 2022 года -за несколько дней до старта чемпионата мира, в котором сборная Аргентины одержала победу.

Гомес попался на допинге, когда был игроком «Севильи». В начале сентября испанский клуб расторг с ним контракт, а в конце месяца игрока подписала «Монца».

По словам победителя ЧМ-2022, допинг оказался в его крови из-за выпитого сиропа от кашля, который предназначался для его ребeнка.