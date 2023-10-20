Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ⚡️ Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 2 года – он употреблял допинг перед победным ЧМ-2022

⚡️ Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 2 года – он употреблял допинг перед победным ЧМ-2022

20 октября 2023, 14:42
4

Алехандро Гомес отстранен от официальных матчей до 2025 года.

Вингер «Монцы» получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга.

Запрещенное вещество обнаружили в его организме в ноябре 2022 года -за несколько дней до старта чемпионата мира, в котором сборная Аргентины одержала победу.

Гомес попался на допинге, когда был игроком «Севильи». В начале сентября испанский клуб расторг с ним контракт, а в конце месяца игрока подписала «Монца».

По словам победителя ЧМ-2022, допинг оказался в его крови из-за выпитого сиропа от кашля, который предназначался для его ребeнка.

Еще по теме:
«Падова» из Серии В подписала действующего чемпиона мира
У Месси был серьезный конфликт с партнером по сборной Аргентины на ЧМ-2022
Раскрыт препарат, обнаруженный в организме Гомеса – чемпиона мира дисквалифицировали на два года 1
Источник: Relevo
Италия. Серия А Испания. Примера Севилья Монца Гомес Алехандро
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1697804082
Лишить сборную кубка мира, отобрать зм у месси и отдать все победы черепашке! Он заслужил!
Ответить
АКС-74У
1697805986
Кашель был у ребенка, а лекарство выпил папа. НЕ ВЕРЮ! (с)
Ответить
Napaleon Banapart
1697811135
Ну и Гомес..
Ответить
Главные новости
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
18:22
1
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
17:32
2
Газзаев высказался о возможном переходе Головина в «Спартак»
17:24
2
78-летний Адвокат продлил контракт со сборной Кюрасао
17:17
4
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
16:52
5
Фото«Черт возьми»: Беллингем оценил свой кошмарный промах в матче с «Интером»
16:35
1
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
2
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
2
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
3
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
15:10
1
Все новости
Все новости
Суперкубок Италии изменил формат
08:54
1
Бывший тренер «Спартака» вернется в «Фиорентину»
7 сентября
4
«Фиорентина» уволила главного тренера после 3 поражений на старте Серии A
7 сентября
1
Серия А. «Интер» выиграл матч у команды Аллегри с 0:2 (3:2)
5 сентября
Ван Бастен ответил, сколько бы сейчас он стоил
5 сентября
Объявлено решение о будущем 40-летнего Модрича в сборной Хорватии
5 сентября
1
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
4 сентября
2
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
4 сентября
1
ФотоЭль-Шаарави нашел новый клуб
3 сентября
1
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
3 сентября
6
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
1 сентября
5
Фото«Ньюкасл» отправил в аренду немца, купленного за 85 миллионов
1 сентября
1
Фото«Ювентус» арендовал хавбека сборной Сенегала у клуба АПЛ
1 сентября
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
1 сентября
19
Фото«Милан» арендовал вингера из АПЛ с правом выкупа за 40+ миллионов
1 сентября
2
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
1 сентября
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
1 сентября
4
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
1 сентября
6
Серия А. «Рома» разгромила «Лечче», «Болонья» Тедеско проиграла второй матч подряд
31 августа
«Порту» арендовал нападающего «Милана»
31 августа
Самый дорогой футболист «Ювентуса» выбыл на три месяца
31 августа
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
31 августа
16
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
31 августа
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
31 августа
5
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
31 августа
Энрике близок к уходу из «Зенита»
31 августа
9
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
30 августа
5
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
30 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+