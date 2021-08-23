Месси, Паредес, Гомес и Дибала – в итоговой заявке сборной Аргентины на матчи отбора ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной Аргентины назвал состав команды на матчи отбора ЧМ-2022.
Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Франко Армани («Ривер Плейт»), Хуан Муссо («Аталанта»), Херонимо Рульи («Вильярреал»);
Защитники: Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес (оба – «Аякс»), Гонсало Монтиэль, Маркос Акунья (оба – «Севилья»), Николас Отаменди («Бенфика»), Герман Пеццелла («Бетис»), Лукас Мартинес («Фиорентина»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Науэль Молина («Удинезе»), Хуан Фойт («Вильярреал»);
Полузащитники: Родриго де Пауль, Анхель Корреа (оба – «Атлетико»), Леандро Паредес, Анхель Ди Мария (оба – «ПСЖ»), Гидо Родригес («Бетис»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»), Эксекьель Паласиос («Байер»), Николас Домингес («Болонья»), Алехандро Гомес («Севилья»), Николас Гонсалес («Фиорентина»), Хоакин Корреа («Лацио»), Эмилиано Буэндия («Астон Вилла»);
Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Пауло Дибала («Ювентус»), Хулиан Альварес («Ривер Плейт»).
- Аргентина сыграет в сентябре с Боливией и Венесуэлой.