Отбор ЧМ-2026. Боливия обыграла Бразилию и вышла в стыковые матчи

В матче отборочного турнира ЧМ-2026 сборная Боливии победила дома Бразилию со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Мигель Терсерос на 45+4-й минуте с пенальти.

Защитник «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес провел полный матч.

Вингер «Зенита» и сборной Бразилии Луис Энрике вышел в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте. Защитник петербургского клуба Дуглас Сантос остался в запасе у гостей.

Это первое поражение для сборной Бразилии с тех пор, как команду возглавил Карло Анчелотти.

Этот результат позволил Боливии подняться на 7-е место в южноамериканском отборе, опередив Венесэулу. Команда набрала 20 очков и попала в межконтинентальные стыковые матчи, которая состоятся в марте. Бразилия закончила отбор на 5-й позиции с 28 очками и ранее досрочно отобралась на ЧМ.