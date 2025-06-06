Винисиус оценил дебютный матч Анчелотти в Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Винисиус дал комментарий после матча с Эквадором.

Бразильцы сыграли вничью со счетом 0:0 в игре 15-го тура отборочного этапа ЧМ-2026.

Эта встреча была дебютной для Карло Анчелотти на посту главного тренера сборной Бразилии.

«Я очень рад, что Анчелотти с нами. Всегда говорил – он лучший тренер, с которым мне доводилось работать. Конечно, пока у него не было достаточно времени, чтобы реализовать свои идеи и выстроить тактику.

Сейчас главное – сплочeнность и позитив внутри команды. До чемпионата мира осталось немного, и нам нужно быть единым целым, чтобы достойно завершить отбор. Надеюсь, победим Парагвай», – сказал Винисиус.