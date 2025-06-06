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Винисиус оценил дебютный матч Анчелотти в Бразилии

Вчера, 11:35
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Нападающий сборной Бразилии Винисиус дал комментарий после матча с Эквадором.

  • Бразильцы сыграли вничью со счетом 0:0 в игре 15-го тура отборочного этапа ЧМ-2026.
  • Эта встреча была дебютной для Карло Анчелотти на посту главного тренера сборной Бразилии.

«Я очень рад, что Анчелотти с нами. Всегда говорил – он лучший тренер, с которым мне доводилось работать. Конечно, пока у него не было достаточно времени, чтобы реализовать свои идеи и выстроить тактику.

Сейчас главное – сплочeнность и позитив внутри команды. До чемпионата мира осталось немного, и нам нужно быть единым целым, чтобы достойно завершить отбор. Надеюсь, победим Парагвай», – сказал Винисиус.

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Источник: Globo
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Реал Бразилия Винисиус Анчелотти Карло
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Skull_Boy
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